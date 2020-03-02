В Киеве с 3 по 6 марта будет по-настоящему весенняя погода: будет тепло, но ветрено, время от времени будет идти дождь.
Соответствующий прогноз появился на сайте Укргидрометцентра. Порой ветер будет подниматься до 7-12 м/с.
Так, во вторник, 3 марта, ночью выпадет дождь, температура ожидается в пределах +4...+6 градусов. Днем осадки не предусматриваются – будет сухо, но облачно, а также потеплеет до +12...+14.
Погода в Киеве. Иллюстрация
Всю среду, 4 марта, будет ясно и сухо. Ночная температура будет примерно +4...+6, а дневная – аж +14...+16.
В четверг, 5 марта, также осадки не предусматриваются. Ночью будет +3...+5 градусов, а днем +13...+15.
В пятницу, 6 март, в столице целые сутки будет идти дождь. Ночная температура будет в пределах +5...+7, а дневная – около +10...+12.
Прогноз погоды в Киеве на неделю
Скриншот
Как сообщал OBOZREVATEL, в Киев в марте придет настоящая весна – потеплеет, вместо снега пойдет разве что дождь, чаще будет солнечная погода.
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