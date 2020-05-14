В Киев прибыл борт с ранеными бойцами ОС: первые фото

В Национальный военно-медицинский клинический центр "Главный военный клинический госпиталь" в Киеве доставили раненых и больных военнослужащих из Военно-медицинского клинического центра Северного региона в Харькове.

Плановая медицинская эвакуация состоялась 14 мая. Об этом написала пресс-служба командования Медицинских сил Вооруженных сил Украины (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Раненые и больные военнослужащие проходили лечение в Харькове. Там медики стабилизировали их состояние и подготовили к следующему этапу лечения.

В Киев прибыл борт с ранеными бойцами ОС Командование Медицинских сил Вооруженных сил Украины

"Реанимационно-операционным самолетом Воздушных сил Вооруженных сил Украины Ан-26 "ВИТА" девять раненых и четверо больных военнослужащих прибыли в военный сектор аэродрома "Борисполь". А потом специализированным транспортом их доставили в Национальный военно-медицинский клинический центр ГВКГ в Киеве", – говорится в сообщении.

Украинских воинов разместили в отделениях центра, они начали проходить диагностическое обследование для дальнейшего назначения лечения.

"По словам военных медиков, состояние здоровья одиннадцати пациентов удовлетворительное, еще двое – находятся в тяжелом состоянии", – добавила пресс-служба.

В Киев прибыл борт с ранеными бойцами ОС Командование Медицинских сил Вооруженных сил Украины

В Киев прибыл борт с ранеными бойцами ОС Командование Медицинских сил Вооруженных сил Украины

В Киев прибыл борт с ранеными бойцами ОС Командование Медицинских сил Вооруженных Сил Украины

Как сообщал OBOZREVATEL, в Вооруженных силах Украины по состоянию на утро 14 мая зафиксировали еще 8 новых случаев коронавируса. Всего их – 48.