В Киев прибудут самолеты с украинцами из-за границы: выяснилось, где их разместят

В Киеве разместят на обсервацию в рамках карантинных ограничений из-за коронавируса COVID-19 почти 150 жителей столицы, которые вернутся 10 апреля из-за границы.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Об этом заявил мэр города Виталий Кличко во время брифинга 10 апреля, который транслировала КГГА на своем Youtube-канале. Обсервация продлится две недели (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Сегодня в столицу прибудет несколько авиарейсов из-за границы. Среди граждан, которые вернутся в Украину, будут и киевляне. Почти 150 человек Киев разместит на двухнедельную обсервацию", – отметил Кличко.

В Киев прибудут самолеты с украинцами из-за границы. Иллюстрация

По его словам, хотя возвращает людей не сам город, но базы для обсервации в Киеве уже обустроены. Их есть шесть. На одну из них поселят киевлян, которые вернутся из-за границы 10 апреля.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров принял решение об обязательном соблюдении режима обсервации для украинцев, которые возвращаются из-за границы.