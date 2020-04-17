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17 апреля • обновлено в 15:19
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В Киев не пустили десятки людей с температурой: что происходит на КПП

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На въездах в Киев, где ввели усиленный контроль из-за распространения коронавируса COVID-19, за 16 апреля виявили 40 человек с повышенной температурой тела. Никого из них в город не пустили.

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Об этом заявил мэр столицы Украины Виталий Кличко во время брифинга 17 апреля, который транслировала пресс-служба КГГА на своем YouTube-канале. По его словам, усиленный контроль будет действовать до 22:00 19 апреля (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Водителям и пассажирам транспорта на основных въездах в Киев измеряют температуру. Авто, которые следуют в город и в которых более трех человек (включительно с водителем. – Ред.), проверяют медики и правоохранители", – отметил мэр города.

В Киев не пустили десятки людей с температурой. Иллюстрация

В Киев не пустили десятки людей с температурой. Иллюстрация

"За вчерашний день (16 апреля. – Ред.) на въездах, где стоят посты, зафиксировали 40 человек, у которых обнаружили повышенную температуру тела. Шесть из них осмотрели медики скорой помощи, которую вызвали. Никто из этих людей в городе не въехал. Им рекомендовали вернуться домой, самоизолироваться и обратиться к врачам", – заявил Кличко.

Он добавил, что об усилении ограничений на въездах в Киев в предпраздничные и праздничные дни людей предупредили заранее.

"Но, не все прислушались... И пробки действительно были.. Мы уже не первый раз призываем людей не выезжать без крайней необходимости, оставаться дома", – подчеркнул глава Киева.

Как сообщал OBOZREVATEL, с 16 апреля на въездах в Киев был усилен контроль из-за распространения коронавируса COVID-19. Водителям и пассажирам транспорта начали обязательно измерять температуру.

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Автор
Вероника Ковбасюк Вероника Ковбасюк
Темы
Коронавирус Новости Киева и Киевской области
Персона
Виталий Кличко
Место
Украина Киев
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