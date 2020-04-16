В Киев начали пускать по новым правилам из-за вспышки COVID-19: что нужно знать
В четверг, 16 апреля, при въезде в Киев начнут измерять температуру, чтобы определить возможных зараженных коронавирусом COVID-19.
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Проверять водителей и пассажиров начнут с 13:00. Но до этого времени пассажирам автобусов тоже будут проводить термометрию, сообщает пресс-служба КГГА.
Отмечается, что под обязательную проверку попадут автобусы и микроавтобусы, грузовые и грузопассажирские автомобили и легковые машины, которые перевозят больше троих человек включительно с водителем.
В Киев не пропустят людей с температурой выше 37,5 градусов и признаками острого респираторного заболевания. Такому человеку проведут тестирование на COVID-19 и отправят на самоизоляцию.
Если же температура тела превышает 38 градусов и есть признаки ОРВИ, то человека немедленно госпитализируют.
Также в КГГА назвали адреса контрольно-пропускных пунктов на въездах и выездах из столицы:
ул. Богатырская, 32-Е;
просп. Броварской;
ул. Бориспольское шоссе;
просп. Академика Глушкова;
шоссе Житомирское;
ул. Гостомельское шоссе, 1/1;
Днепровское шоссе;
ул. Вышгородская, 83-А;
27 км Столичного шоссе.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что по последним данным в Киеве COVID-19 заразились 612 человек.