В Киев начали пускать по новым правилам из-за вспышки COVID-19: что нужно знать

Тимур Григоренко Жизнь столицы 07:54, 16.04.2020 Обновлено: 08:51, 16.04.2020

В четверг, 16 апреля, при въезде в Киев начнут измерять температуру, чтобы определить возможных зараженных коронавирусом COVID-19.

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Проверять водителей и пассажиров начнут с 13:00. Но до этого времени пассажирам автобусов тоже будут проводить термометрию, сообщает пресс-служба КГГА.

Отмечается, что под обязательную проверку попадут автобусы и микроавтобусы, грузовые и грузопассажирские автомобили и легковые машины, которые перевозят больше троих человек включительно с водителем.

Карантив в Киеве

В Киев не пропустят людей с температурой выше 37,5 градусов и признаками острого респираторного заболевания. Такому человеку проведут тестирование на COVID-19 и отправят на самоизоляцию.

Если же температура тела превышает 38 градусов и есть признаки ОРВИ, то человека немедленно госпитализируют.

КГГА

Также в КГГА назвали адреса контрольно-пропускных пунктов на въездах и выездах из столицы:

  • ул. Богатырская, 32-Е;

  • просп. Броварской;

  • ул. Бориспольское шоссе;

  • просп. Академика Глушкова;

  • шоссе Житомирское;

  • ул. Гостомельское шоссе, 1/1;

  • Днепровское шоссе;

  • ул. Вышгородская, 83-А;

  • 27 км Столичного шоссе.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что по последним данным в Киеве COVID-19 заразились 612 человек.

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