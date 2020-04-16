В Киев начали пускать по новым правилам из-за вспышки COVID-19: что нужно знать

В четверг, 16 апреля, при въезде в Киев начнут измерять температуру, чтобы определить возможных зараженных коронавирусом COVID-19.

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Проверять водителей и пассажиров начнут с 13:00. Но до этого времени пассажирам автобусов тоже будут проводить термометрию, сообщает пресс-служба КГГА.

Отмечается, что под обязательную проверку попадут автобусы и микроавтобусы, грузовые и грузопассажирские автомобили и легковые машины, которые перевозят больше троих человек включительно с водителем.

Карантив в Киеве

В Киев не пропустят людей с температурой выше 37,5 градусов и признаками острого респираторного заболевания. Такому человеку проведут тестирование на COVID-19 и отправят на самоизоляцию.

Если же температура тела превышает 38 градусов и есть признаки ОРВИ, то человека немедленно госпитализируют.

КГГА

Также в КГГА назвали адреса контрольно-пропускных пунктов на въездах и выездах из столицы:

ул. Богатырская, 32-Е;

просп. Броварской;

ул. Бориспольское шоссе;

просп. Академика Глушкова;

шоссе Житомирское;

ул. Гостомельское шоссе, 1/1;

Днепровское шоссе;

ул. Вышгородская, 83-А;

27 км Столичного шоссе.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что по последним данным в Киеве COVID-19 заразились 612 человек.