В Киев на Виноградаре прозвучало несколько взрывов. Видео ЧП

Борис Бондарь Жизнь столицы 16:57, 7.10.2020 Обновлено: 18:32, 7.10.2020

В Киеве на Виноградаре прозвучало несколько взрывов, очевидно, связанных с работой сварщика.

Видео инцидента выложили в Facebook dtp.kiev.ua. На кадрах, снятых очевидцем, видно искрение, как при сварочных работах.

Затем происходит яркая вспышка и хлопок взрыва. Так повторилось еще дважды.

"Когда делали-делали, а потом пошел дождь", – сказано в комментарии к видео.

Информации о пострадавших в результате инцидента нет.

Взрывы на Виноградаре.
Facebook dtp.kiev.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, в Деснянском районе Киева произошел взрыв в помещении кафе Burger Sushi Point, которое находится на территории "Дарынка" возле станции метро "Лесная".

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