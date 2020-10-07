В Киев на Виноградаре прозвучало несколько взрывов. Видео ЧП
В Киеве на Виноградаре прозвучало несколько взрывов, очевидно, связанных с работой сварщика.
Видео инцидента выложили в Facebook dtp.kiev.ua. На кадрах, снятых очевидцем, видно искрение, как при сварочных работах.
Затем происходит яркая вспышка и хлопок взрыва. Так повторилось еще дважды.
"Когда делали-делали, а потом пошел дождь", – сказано в комментарии к видео.
Информации о пострадавших в результате инцидента нет.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Деснянском районе Киева произошел взрыв в помещении кафе Burger Sushi Point, которое находится на территории "Дарынка" возле станции метро "Лесная".