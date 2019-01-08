В Киев идут потепление и осадки: названа дата

В Киеве с 8 января продолжится морозная погода с переменной облачностью. Возобновление сильных осадков ожидается только к концу недели.

Так, во вторник днем будет мороз -7...-9 градусов и облачно с прояснениями. Ветер будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду, сообщили в Украинском гидрометцентре.

Ночью 9 января температура понизится до -12, днем прогнозируется мороз в 9 градусов. Осадки также не ожидаются.

Погода 9 января Укргидрометцентр

В ночь на 10 января киевлян ждет -12, а вот днем мороз резко уменьшится до -1...-3, но начнутся снегопады. Ночью 11 января осадки продолжатся, температура воздуха составит до -8, а днем — до -5.

12 января ночью снова будет снежить, мороз будет на уровне -5, а днем к снегу добавится дождь, температура повысится до -1...1 градуса.

Погода в Киеве Укргидромецтентр

Аналогичную погоду синоптики прогнозируют и в других северных и восточных областях Украины. Теплее всего будет на юге страны, однако снегопады пройдут по всем регионам.

Как писал OBOZREVATEL, 8 января часть территории Украины будет находиться под влиянием холодного воздуха.

В южной части и восточных областях ожидается снег, ветер северо-восточный, 5-10 м/с, температура ночью 7-12°, днем 1-6° мороза