В Киев идет похолодание: синоптики озвучили дату

В Киеве 18 марта будет по-весеннему тепло и солнечно. Максимальная температура воздуха достигнет +16 градусов, осадки не ожидаются.

Однако уже в ночь на вторник, согласно с данными Укргидрометцентра, похолодает до +5 и пойдет дождь. Дневная температура воздуха составит около +9. Осадки продлятся до утра 20 марта. Температура воздуха в среду будет +8...+10.

21 марта синоптики прогнозируют ночью от +1 до +3, а днем ‒ облачно, до +9 и сухо. В пятницу ночью прогнозируется +1... +3 градуса, днем +9 и дождь.

Погода в Киеве 21 марта Укргидрометцентр

Дождить на неделе будет и в других областях Украины. 18 марта осадки ожидаются на западе страны, 19 марта ‒ по всей территории, кроме юго-востока.

Как писал OBOZREVATEL, в Украине в начале недели ожидается теплая и солнечная погода, однако уже во вторник придут похолодание и дожди.

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