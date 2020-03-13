В Киев идет похолодание с морозом: появился прогноз погоды на выходные

В Киеве на выходных, 14 и 15 марта, сильно похолодает. Также в субботу пойдет дождь, вероятно, даже с мокрым снегом.

Об этом сообщила известный украинский синоптик Наталья Диденко на своей странице в Telegram. Время от времени будет подниматься сильный ветер.

"Суббота – похолодание до +6 градусов, сильный ветер, дождь, даже, возможно, с мокрым снегом. Воскресенье – ночью мороз, днем холодно, только +2 градуса, сухо, солнечно", – написала она.

В Киев идет похолодание с морозом. Иллюстрация wondersholidays.com

По словам Диденко, в Украину 15 марта придет антициклон Helge, поэтому в этот день будет сухо.

"И главное в этой карантинной ситуации – солнце, которое немного помогает бороться с вирусом (Вероятно, имеется в виду коронавирус. – Ред.... Следующая неделя принесет в Украину потепление, а на следующие выходные – снова похолодает", – добавила она.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в Киев в марте придет настоящая весна – потеплеет, вместо снега пойдет разве что дождь, чаще будет солнечная погода.

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