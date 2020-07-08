В Киев эвакуировали раненых украинских защитников с Донбасса. Фото

В среду, 8 июля, из Военно-медицинского клинического центра Северного региона в Харькове осуществили плановую медицинскую эвакуацию раненых и больных военнослужащих в Национальный военно-медицинский клинический центр "ГВКГ" в Киеве.

В Харькове состояние защитников с Донбасса стабилизировали и подготовили их к следующему этапу лечения. Об этом сообщила пресс-служба командования Медицинских сил Вооруженных сил Украины на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Так, реанимационно-операционным самолетом Воздушных сил ВСУ Ан-26 "ВИТА" 11 воинов, из которых пятеро имеют тяжелые ранения, двое травмированы и трое больные, прибыли в военный аэродром Борисполь. Тогда специализированным транспортом их доставили в Национальный военно-медицинский клинический центр "ГВКГ" в Киеве.

В Киев эвакуировали раненых украинских защитников с Донбасса Facebook/Командование Медицинских сил Вооруженных сил Украины

В Киев эвакуировали раненых украинских защитников с Донбасса Facebook/Командование Медицинских сил Вооруженных сил Украины

"Сейчас украинские воины размещении в профильных отделениях центра и проходят диагностическое обследование с целью дальнейшего назначения соответствующего лечения. В настоящее время больные обеспечены всем необходимым для лечения и реабилитации. По словам военных медиков, состояние здоровья пациентов удовлетворительное", – говорится в посте.

В Киев эвакуировали раненых украинских защитников с Донбасса Facebook/Командование Медицинских сил Вооруженных сил Украины

Пост командования Медицинских сил Вооруженных сил Украины Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, за минувшие сутки (7 июля) в результате обстрелов вооруженными формированиями РФ на Донбассе четверо украинских военных получили ранения.