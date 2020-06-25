В КГГА объяснили, почему ослабили карантин, несмотря на заявления Минздрава

Ослабления карантина, которые на днях ввели в Киеве, не противоречат постановлению Кабмина.

Об этом заявил советник мэра столицы и секретарь Штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации Владимир Бондаренко в эфире Громадського радіо. Так он объяснил то, что в городе ослабили некоторые ограничения, несмотря на его попадание 24 июня в список Минздрава из регионов, которые не могут это делать.

"Раньше действовало постановление Кабмина, где были прописаны четкие критерии, которым должен соответствовать регион, чтобы перейти к следующему этапу послаблений. С 22-го же июня действует другое постановление – №500. Оно определяет критерии не для ослабления, а для усиления карантина. То есть по постановлению Кабмина фактически открыто все", – пояснил Бондаренко.

Чиновник добавил, что только 24 июня Киев пересек один из четырех показателей, предусматривающих усиление ограничений. Речь идет о показателе динамики, который не должен превышать 10%. Однако в столице в этот день он достиг 11,55%.

"В Киеве должны усилить карантин только если этот показатель будет сохраняться минимум три дня. То есть сегодня, завтра и послезавтра (24-26 июня. – Ред.), и фактически только в субботу, 27 июня, мы можем говорить о возвращении к более жестким карантинным мерам", – сказал Бондаренко.

Как сообщал OBOZREVATEL, 24 июня мэр столицы Виталий Кличко заявил, что в городе в рамках ослабления карантина позволят работу целого ряда общественных заведений. Однако в этот же день Киев и область не попали в список регионов, которые отвечают необходимым критериям для ослабления карантинных мер.