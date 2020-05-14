В Киевской городской государственной администрации назвали главные причины начала отключения горячей воды в столице еще до завершения карантина, введенного из-за распространения коронавируса COVID-19.

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Их представители пресс-службы КГГА озвучили РБК-Украина, отметив, что гидравлические испытания в городе начинаются на следующий день после завершения отопительного сезона.

"В этом году мы начали (Отключение. – Ред.) позже – 12 мая – потому, что у нас был усиленный карантин. Мы понимаем, что люди сидят дома. Поэтому у нас на 1,5 месяца сместилось", – отметили в КГГА.

Там добавили, что работы по проверке гидросетей слишком много, чтобы еще больше отсрочить отключение.

В КГГА назвали причины массового отключения горячей воды в Киеве. Иллюстрация

"Почему мы начали 12 мая? Потому что видим, что у нас идет ослабление карантина, во-первых. А во-вторых, понимаем, что мы дошли до критической черты, когда мы можем сбиться с графика. Нам надо протестировать 2 700 километров сетей, а также две станции теплоснабжения. Это ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 – крупнейшие в Украине. И плюс почти 200 котельных. График четко определен", – подчеркнули в пресс-службе.

Так, по словам сотрудников КГГА, первый этап отключения горячей воды в городе начался 12 мая. Он продлится 14 дней. А уже после его завершения появится обновленная информация о том, какие теплоисточники будут отключены дальше.

"Это зависит от того, насколько успешно осуществлен первый этап. Почему графики не всегда соблюдаются? Потому что у нас 80% сетей являются аварийными. Поэтому сейчас мы понимаем, что могут произойти порывы и мы снова их продуваем, снова даем гидравлику, чтобы выйти на нормальное водоснабжение", – подытожили в пресс-службе.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве решили начать отключать горячую воду с 12 мая.

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