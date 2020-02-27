Из касс киевского метро в течение февраля убрали банковские терминалы из-за вывода из обращения зеленой карты и внедрения единого электронного билета.

Об этом рассказала пресс-секретарь подземки Наталья Макогон в комментарии "Украинской правде". Параллельно началось подключение синих автоматов для пополнения и приобретение е-билета, где также будет работать банковская функция.

"Завершается переход на систему электронной билета (Единая автоматизированная система оплаты проезда. – Ред.). Выводится из оборота зеленая карта и оборудование, которое ее обслуживало, также отключается", – рассказала Макогон.

В кассах метро Киева исчезли терминалы, прекратится продажа зеленых карт. Иллюстрация

По ее словам, метрополитен Киева хочет максимально автоматизировать систему оплаты проезда так, как это сделали за границей. Так, жетоны не будут продаваться уже с 1 апреля, а для разовой поездки можно будет воспользоваться qr-билетом, банковской карточкой или мобильным приложением.

"Зеленая карта с 1 апреля не продается и не пополняется. Использовать те поездки, которые пассажиры запишут до этой даты, можно будет в течение года", – подчеркнула Макогон.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве уже довольно давно начали говорить об отказе от жетонов и зеленых карт в метро. Так, сначала прекратить продажу планировали еще 1 ноября 2019 года, впрочем, процесс затянулся.

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