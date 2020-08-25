В Институте нацпамяти озвучили предложения по советским памятникам в Киеве, речь и о гербе на "Родине-Матери".

В Украинском институте национальной памяти считают, что вопрос демонтажа советских памятников или их элементов в Киеве должен быть "решен цивилизованно".

Соответствующее заявление сделал глава УИНП Антон Дробович в комментарии "Украина 24". По его словам, памятник Николаю Щорсу, мост Патона, монумент "Родина-Мать", которые имеют советскую символику, – знаковые для Киева, но именно к ним апеллируют противники декоммунизации.

"Важно, чтобы было цивилизовано решен вопрос удаления этих советских символов. На мосту Патона сейчас проводится реконструкция, и это самое подходящее время, там только две розетки с советскими гербами, если ехать с левого берега. Серпы и молоты легко демонтировать, а звезды не подпадают под декоммунизацию", – объяснил Дробович.

Он отметил, что ввиду недавней смерти ученого Бориса Патона – сына академика Евгения Патона (в его честь и назван мост), вероятно, было бы логично установить портреты этих знаковых личностей вместо гербов.

Также чиновник добавил, что памятник Щорсу активисты предлагают задрапировать в черный латекс, что изменит его значение.

"Этот памятник подпадает под закон о декоммунизации, но это художественное высказывание, возможно, оно станет туристически привлекательным. В любом случае надо поставить экспликацию, рассказать, кто такой Щорс, почему он там стоял. Так же надо поступить и с "Родиной-Матерью". Если говорим о демонтаже герба, мы не можем себе позволить рисковать целостностью статуи, которая является выдающимся произведением, памятником науки и техники мирового уровня", – отметил Дробович.

По словам главы УИНП, существуют расчеты демонтажа советского герба, впрочем, необходимо "решить, что делать дальше". Он добавил, что можно, например, объявить конкурс о том, что разместить на щите, также необходимо разрешение Министерства культуры.

Как сообщал OBOZREVATEL, Дробович признался, что хочет демонтировать герб СССР с монументальной скульптуры "Родина-Мать" в Киеве до конца своей каденции.

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