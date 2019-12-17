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17 декабря • обновлено в 12:49
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Виктория Довгань
Виктория Довгань

В ход пошли газ и камни: на митинге под Радой произошла массовая драка. Фото и видео

35.6т
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Под Верховной Радой Украины 17 декабря произошли потасовки из-за митингов против открытия рынка земли. Протестующие начали бросаться камнями, а правоохранители применили слезоточивый газ.

Как сообщает корреспондент OBOZREVATEL, у протестующих в руках заметили палки и копья, одного из полицейских облили зеленкой (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Стычки под парламентом

Стычки под парламентом

Стычки под парламентом

Стычки под парламентом

Стычки под парламентом

Стычки под парламентом

Спустя некоторое время ситуация стабилизировалась, и полиция начала обход митинга для контроля ситуации. Как передает Telegram-канал Klymenko Time, под Радой начали устанавливать палатки представители "Нацкорпуса".

По данным МВД, в центр Киева отправили усиленные наряды силовиков. Также частично ограничили движение транспорта, поскольку в митингах задействовано большое количество транспорта и сценического оборудования.

Стычки под парламентом

Стычки под парламентом

Стычки под парламентом

Стычки под парламентом

Стычки под парламентом

Стычки под парламентом

Корреспондент с места событий рассказал, что к полиции пришла лидер партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко.

Также на месте событий заметили главу "Нацкорпуса" Андрея Билецкого. В толпе слышно скандирование "Зелю геть!".

Столкновения под Радой

Столкновения под Радой

Столкновения под Радой

Столкновения под Радой

Столкновения под Радой

Столкновения под Радой

Столкновения под Радой

Столкновения под Радой

Столкновения под Радой

Столкновения под Радой

Столкновения под Радой

Столкновения под Радой

Столкновения под Радой

Столкновения под Радой

Столкновения под Радой

Столкновения под Радой

Столкновения под Радой

Столкновения под Радой

Столкновения под Радой

Столкновения под Радой

Столкновения под Радой

Столкновения под Радой

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • в центре Киева 17 декабря начались массовые митинги под Верховной Радой Украины.

  • На них вышли владельцы машин на еврономерах, противники открытия рынка земли и противники нового Трудового кодекса.

  • Владельцы "евроблях" зажгли фаеры и потребовали у власти упростить процедуры и цену на растаможку ввозимых в Украину автомобилей.

  • А противники земельной реформы выдвинули правительству три ключевых условия: продолжить мораторий на продажу земли, провести всеукраинский референдум по этому вопросу, а также обеспечить выкуп паев государством по рыночной цене для тех, кто хочет продать свою землю.

  • В акциях приняли участие аграрии, представители профсоюзов, патриотических политических сил, волонтеры, ветераны и простые граждане.

  • Также под парламент вышли противники критики законопроекта №0931, который предусматривает приведение к европейским стандартам законодательства в сфере противодействия дискриминации.

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Читайте все новости по теме "Акции протеста в Киеве" на OBOZREVATEL.

Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Темы
Акции протеста в Киеве Рынок земли в Украине
Место
Украина Киев
Тег
Верховная Рада Украины
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Комментарии
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Kv Vovik
Kv Vovik
Пидрошеновские агенты фсб опять мутят воду. Ни чего, этому быдлу продажному не долго осталось. Народ Украины им не простит предательства. Твари мааскавские(свобода и т.д).
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иловайский юрий
иловайский юрий
ну и слава богу,новый год в неньке обещает быть весёлым....россия с попкорном у телевизоров с компами,не помню уж какая серия "иппанутые соседи")))
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Ку Алексей
Ку Алексей
животные...
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