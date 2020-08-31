В Госпотребслужбе спрогнозировали новый всплеск коронавируса в Киеве .

В Киеве после начала учебного года ожидается вспышка коронавируса.

Такое мнение высказал начальник ГУ Госпродпотребслужбы в городе Киеве Олег Рубан в комментарии "РБК-Украина". По его словам, это естественно.

"Прежде всего, завершился каникулярный период. Это значит, что каждый день будут регистрироваться рекорды. В среду, четверг и пятницу, и воскресенье будет увеличиваться количество койкобольных потому, что увеличивается количество людей, нуждающихся в госпитализации", – пояснил Рубан.

Он отметил, что теперь будут "расти" локальные вспышки в организованных коллективах.

"Это естественно, это регистрируется каждый сентябрь после завершения каникул", – сказал начальник ГУ Госпродпотребслужбы в городе Киеве.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве по состоянию на утро 31 августа было подтверждено 13370 случаев COVID-19. За минувшие сутки заболевание обнаружили у 277 человек.

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