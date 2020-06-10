В двух детсадах Киева обнаружили коронавирус

В Киеве из-за эпидемии COVID-19 один детсад закрыли на карантин, а еще два – не открыли из-за вспышки заболевания коронавирус среди персонала.
Об этом на брифинге в среду, 10 июня, сообщил мэр столицы Виталий Кличко. При этом в Киеве открылись 500 садиков, куда ходят более 19,5 тысяч детей.
COVID-19 в детсаду в Киеве
"В садике № 686 в Соломенском районе обнаружили помощницу воспитателя (няня) одной из групп садика, что контактировал с больным коронавирус. Тест у работницы сада – отрицательный. Но ее отправили на самоизоляцию. Другим сотрудникам сада и детям (с согласия родителей) тоже сделают тесты на коронавирус. Сад город закрыл на карантин", – рассказал Кличко.
Еще два учреждения в Шевченковском районе не открылись из-за обнаружения COVID-19.
"В результате проверки персонала, в одном из садов обнаружили 14 инфицированных работников. Во втором – одного. Эти сады не работали и пока работать не будут", – добавил мэр.
Как сообщал OBOZREVATEL, состоянием на 10 июня COVID-19 в Киеве подтвердили у 3580 человек. Из них у 57 болезнь обнаружили за минувшие сутки.
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