"В душе боярин": в Киеве засняли новый "царь-балкон"

На Борщаговке в Киеве заметили необычную разноцветную лепнину на старом доме на улице Жолудєва. В сети пользователи с сарказмом отреагировали на ситуацию.

Соответственные фото разместил их автор на странице "Клуб Коренного Киевлянина" в Facebook. Он отметил, что ему самому понравилась такая лепнина (чтобы посмотреть снимки, доскролльте до конца страницы).

По словам автора фото, житель дома придумал "новое направление в стиле" и попытался улучшить свою жизнь.

В Киеве засняли новый "царь-балкон" Клуб Коренного Киевлянина

"Царь-балкон на Борщаговке… Разнообразия очень не хватает "спальнику". И это уже – местная достопримечательность. Красиво жить можно и на Борщаге, было бы желание. Балкончик находится на ул. Жолудєва", – говорится в посте.

Пользователи сети начали активно и с сарказмом комментировать лепнину на старом доме.

"Но это же не прилепленный балкон-скворечник там, где его не было, а утепление и декорирование фасада...", "Красиво жить и иметь свой взгляд у нас не запретишь... Вот представил, во сколько штрафа ему это творчество обошлось бы в Чехии или Германии", "А где лебеди из покрышек?.. Проект не завершен!", "А что первый этаж немного подкачал? Где лепнина???", "Когда ты в душе боярин, панельный дом не помеха", – написали они.

На Борщаговке в Киеве заметили необычную разноцветную лепнину на старом доме на улице Жолудєва Клуб Коренного Киевлянина

В сети пользователи с сарказмом отреагировали на лепнину Клуб Коренного Киевлянина

На Борщаговке в Киеве заметили необычную разноцветную лепнину на старом доме на улице Жолудєва Клуб Коренного Киевлянина

Комментарии пользователей Скриншот

Комментарии пользователей Скриншот

Комментарии пользователей Скриншот

Комментарии пользователей Скриншот

Комментарии пользователей Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL:

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