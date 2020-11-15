В ДТП с такси Uber в Киеве чудом выжила женщина: близкие обратились за помощью

Виктория Довгань
Виктория Довгань
Жизнь столицы
1,4 т.

  • Потерпевшая в момент наезда на нее как раз садилась в авто

  • Она получила тяжелые переломы таза и рук

  • На лечение нужны большие суммы, кроме того, у Юлии двое детей

Близкие Юлии Глущенко, которая выжила в ДТП с такси Uber в Киеве, обратились за помощью

В ДТП с такси Uber в Киеве тяжелые травмы получила Юлия Павленко (Глущенко), которая в момент трагедии как раз садилась в припаркованное на обочине авто. Сейчас женщина нуждается в финансовой поддержке, ведь впереди ее ждет еще много операций.

Об этом на личной странице в Facebook сообщила пользовательница Ольга Копыл. По словам женщины, потерпевшая в аварии получила многочисленные переломы рук и таза и уже перенесла одно оперативное вмешательство (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Юлия Павленко (Глущенко), которую сбил водитель Uber, понесла тяжелые переломы таза и рук.
Впереди пострадавшую в ДТП с Uber в Киеве ждет ряд дорогостоящих операций.

"Уважаемые друзья! Просим о помощи и максимальном распространении информации! Наша коллега, близкая подруга и мама двух детей нуждается в вашей помощи. 13.11.2020 года случилась страшная авария на Кольцевой дороге. Водитель службы такси, управляя автомобилем Hyundai, не справился с управлением, вылетел за пределы дорожного полотна и въехал в остановку общественного транспорта, на которой находились люди. В том числе наша Юлия Павленко (Глущенко). На видео Юля – в красном пальто", – уточнила Копыл.

Она призвала украинцев присоединиться к сбору средств, ведь впереди женщину, которой удалось выжить в смертельном ДТП, ждет ряд дорогостоящих операций.

Реквизиты ПриватБанка – 4149 4991 3645 6280 (Глущенко Юлия Викторовна).

У Юлии Павленко (Глущенко), которая сильно пострадала в ДТП с такси в Киеве, двое детей.
Близкие Юлии Павленко попросили помочь собрать средства на операции.

ДТП Uber в Киеве

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