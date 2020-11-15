В ДТП с такси Uber в Киеве чудом выжила женщина: близкие обратились за помощью
Потерпевшая в момент наезда на нее как раз садилась в авто
Она получила тяжелые переломы таза и рук
На лечение нужны большие суммы, кроме того, у Юлии двое детей
В ДТП с такси Uber в Киеве тяжелые травмы получила Юлия Павленко (Глущенко), которая в момент трагедии как раз садилась в припаркованное на обочине авто. Сейчас женщина нуждается в финансовой поддержке, ведь впереди ее ждет еще много операций.
Об этом на личной странице в Facebook сообщила пользовательница Ольга Копыл. По словам женщины, потерпевшая в аварии получила многочисленные переломы рук и таза и уже перенесла одно оперативное вмешательство (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
"Уважаемые друзья! Просим о помощи и максимальном распространении информации! Наша коллега, близкая подруга и мама двух детей нуждается в вашей помощи. 13.11.2020 года случилась страшная авария на Кольцевой дороге. Водитель службы такси, управляя автомобилем Hyundai, не справился с управлением, вылетел за пределы дорожного полотна и въехал в остановку общественного транспорта, на которой находились люди. В том числе наша Юлия Павленко (Глущенко). На видео Юля – в красном пальто", – уточнила Копыл.
Она призвала украинцев присоединиться к сбору средств, ведь впереди женщину, которой удалось выжить в смертельном ДТП, ждет ряд дорогостоящих операций.
Реквизиты ПриватБанка – 4149 4991 3645 6280 (Глущенко Юлия Викторовна).
Как сообщал OBOZREVATEL:
в результате ДТП с такси Uber, которое случилось утром 13 ноября на Окружной дороге в Киеве, погибли два человека.
Жертвами трагедии стали две женщины 41 и 60 лет. Одна из них работала неподалеку в МАФе.
В полиции рассказали, что согласно показаниям драгера, водитель 1997 года рождения не пребывал в состоянии алкогольного опьянения. Его задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что, по предварительным данным, авария произошла из-за того, что водитель заснул за рулем.
14 ноября Шевченковский районный суд Киева на два месяца взял под стражу 22-летнего Дмитрия Ломакина, который спровоцировал смертельное ДТП.
Выяснилось, что ранее мужчина уже пять раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.