В ДТП с такси Uber в Киеве чудом выжила женщина: близкие обратились за помощью

В ДТП с такси Uber в Киеве тяжелые травмы получила Юлия Павленко (Глущенко), которая в момент трагедии как раз садилась в припаркованное на обочине авто. Сейчас женщина нуждается в финансовой поддержке, ведь впереди ее ждет еще много операций.

Об этом на личной странице в Facebook сообщила пользовательница Ольга Копыл. По словам женщины, потерпевшая в аварии получила многочисленные переломы рук и таза и уже перенесла одно оперативное вмешательство (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Уважаемые друзья! Просим о помощи и максимальном распространении информации! Наша коллега, близкая подруга и мама двух детей нуждается в вашей помощи. 13.11.2020 года случилась страшная авария на Кольцевой дороге. Водитель службы такси, управляя автомобилем Hyundai, не справился с управлением, вылетел за пределы дорожного полотна и въехал в остановку общественного транспорта, на которой находились люди. В том числе наша Юлия Павленко (Глущенко). На видео Юля – в красном пальто", – уточнила Копыл.

Она призвала украинцев присоединиться к сбору средств, ведь впереди женщину, которой удалось выжить в смертельном ДТП, ждет ряд дорогостоящих операций.

Реквизиты ПриватБанка – 4149 4991 3645 6280 (Глущенко Юлия Викторовна).

Как сообщал OBOZREVATEL: