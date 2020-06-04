В ДТП погиб полицейский, который задерживал участников стрельбы в Броварах. Фото

В четверг, 4 июня, в ДТП трагически погиб 46-летний работник сектора реагирования патрульной полиции Броварского отдела полиции (Киевщина) Руслан Синьков, который участвовал в задержании участников стрельбы в городе.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киевской области на своей странице в Facebook. Утром его коллеги ждали инструктаж, а о смертельной аварии узнали уже потом.

"К большому сожалению, полицейский коллектив потерял одного из лучших своих работников. Мужественный и волевой, никогда не считался с личным временем, был ответственным за работу и требовательным к коллегам", – говорится в посте.

В ДТП погиб полицейский, который задерживал участников стрельбы в Броварах

"Именно Руслан Синьков был одним из первых в устье броварских событий, когда полицейские прибыли на сообщение о стрельбе среди города. Не щадя здоровья и жизни, он в то утро бесстрашно задерживал злоумышленников с оружием", – подчеркнули в полиции.

Там также отметили, что, несмотря на нехватку времени, мужчина "умел дарить безграничную любовь" дочери и маме. Старший сержант полиции посвятил службе в органах внутренних дел 24 года.

Работники полиции Киевщины выразили соболезнования семье погибшего сотрудника.

Как сообщал OBOZREVATEL, 29 мая в Броварах Киевской области группа вооруженных людей расстреляла маршрутку прямо во дворе. Полицейские, прибывшие на место, вступили в перестрелку с нападавшими.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал