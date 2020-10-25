В день выборов коронавирусом в Киеве заразились еще 359 человек

За минувшие сутки, 24 октября, коронавирусом в Киеве заразились 359 человек. В Киевской области зафиксировали 297 новых зараженных.

Об этом свидетельствуют данные сайта СНБО. Всего в столице инфицированы уже 34 054 человек, в области – 14 544 больных.

Скончались от COVID-19 в Киеве всего 684 человек (+10 за сутки), вылечились 11 744 пациентов (+58). Продолжают бороться с вирусом 21 626 инфицированных.

Ежедневный прирост больных в Киеве. СНБО

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, по состоянию на утро воскресенья, 25 октября, в Украине официально подтверждены 343 498 случаев коронавирусной инфекции. Из них 6088 – обнаружены за прошедшие сутки.