В честь Бандеры: в Киеве на факельном марше засветился украинский министр

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян принимал участие в факельном марше по случаю 110-й годовщины со дня рождения украинского националиста, главы ОУН(б) Степана Бандеры.

Фотографии с мероприятия, которое традиционно проходило в Киеве 1 января, министр обнародовал на своей странице в Facebook.

"С Днем рождения, Предводитель!" — подписал снимки Омелян.

Факельное шествие Facebook Владимир Омелян

Факельное шествие Facebook Владимир Омелян

Марш в честь Степана Бандеры проходит в Украине каждый год, однако в 2019-м часть участников отказалась от факельного шествия. Вместо этого они зажгли бенгальские огни.

Владимир Омелян Facebook

Как писал OBOZREVATEL, праздничный марш был организован партией "Национальный корпус" и общественной организацией "Национальные дружины". Активисты в камуфляже и шапках Дедов Морозов общались исключительно на украинском языке. Во главе колонны ехали машины с музыкой, а в первых рядах шли "снеговики".