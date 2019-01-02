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/Жизнь столицы

В честь Бандеры: в Киеве на факельном марше засветился украинский министр

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Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян принимал участие в факельном марше по случаю 110-й годовщины со дня рождения украинского националиста, главы ОУН(б) Степана Бандеры.

Фотографии с мероприятия, которое традиционно проходило в Киеве 1 января, министр обнародовал на своей странице в Facebook.

"С Днем рождения, Предводитель!" — подписал снимки Омелян.

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Факельное шествие

Факельное шествие

Facebook Владимир Омелян

Факельное шествие

Факельное шествие

Facebook Владимир Омелян

Марш в честь Степана Бандеры проходит в Украине каждый год, однако в 2019-м часть участников отказалась от факельного шествия. Вместо этого они зажгли бенгальские огни.

Владимир Омелян

Владимир Омелян

Facebook

Как писал OBOZREVATEL, праздничный марш был организован партией "Национальный корпус" и общественной организацией "Национальные дружины". Активисты в камуфляже и шапках Дедов Морозов общались исключительно на украинском языке. Во главе колонны ехали машины с музыкой, а в первых рядах шли "снеговики".

Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
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Михайлов Александр
Михайлов Александр
Никто и не сомневался что Омялян нацист.
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Файбер Моня
Файбер Моня
На фекальном шествии, как обычно, собрались грязные отбросы и вонючий отстой.
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
Нацисты беснуются в факельных шествиях .Украина .похоже не очнется, пока не умоется кровью. и сама не развесит по столбам всех этих ублюдков. пропагандирующих превосходство "этничних украйинцив" на другими людьми.
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