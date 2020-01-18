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18 января • обновлено в 07:23
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В чем мать родила: в центре Киева устроили голый забег. Фото 18+

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В пятницу, 17 января, в центре Киева голые мужчины устроили забег "в чем мать родила".

Подтверждающее фото разместил в Facebook журналист Анатолий Яворский (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

В кадр попали 5 мужчин, которые стремглав пронеслись по подземному переходу. По словам киевлян, подобные акции проводят регулярно несколько раз в году.

Новости
В Киеве на улице нашли голого неадеквата: видео 18+
В чем мать родила: в центре Киева устроили голый забег. Фото 18+

Facebook Анатолия Яворского

Автор поста также продемонстрировал примерный ход акции, показав видео от 27 декабря. По его словам, в этот раз все выглядело точно так же.

В центре Киева устроили голый забег

В центре Киева устроили голый забег

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети опубликовали видео с обнаженным курьером одной из известных компаний по доставке еды, который принес заказ в аудиторию Киевского политехнического института.

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный
ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный
Укроиньзьгэ мир и папуасы!
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Пигин Макс
Пигин Макс
Фанаты украинского мира.
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скоро Перемога
скоро Перемога
Я уже думал, что Залищук своё обещание выполнила. :))
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