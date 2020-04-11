В Броварах разгорелся масштабный пожар: первые кадры

Дарья Дурова Жизнь столицы 21:58, 11.04.2020 Обновлено: 22:52, 11.04.2020

В городе Бровары под Киевом 11 апреля произошел масштабный пожар – загорелся большой участок травы.

Кадрами с места ЧП поделились в местной Facebook-группе. В Pavlovsky News уточнили, что спасатели подтвердили инцидент, к месту возгорания выехала местная пожарная бригада (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Пожар в Броварах
Скрин видео

Огонь видно из окон жилых домов, что напугало некоторых местных жителей. "Неужели настолько тупой народ? Неужели никто не видит, какие последствия?" – возмутилась пользовательница соцсети, предположив, что пожар вспыхнул из-за подпала сухой травы. "Это ад, так полыхает!" – написали в комментариях.

facebook.com/groups/moibrovary
facebook.com/groups/moibrovary
facebook.com/groups/moibrovary
facebook.com/groups/moibrovary
facebook.com/groups/moibrovary
Скриншот
Скриншот
Скриншот
Скриншот

Как писал OBOZREVATEL, в Соломенском районе Киева в пятницу утром, 10 апреля, вспыхнул масштабный пожар в хозяйственных помещениях одного из супермаркетов.

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Кияни Жизнь столицы

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