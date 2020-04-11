В Броварах разгорелся масштабный пожар: первые кадры
В городе Бровары под Киевом 11 апреля произошел масштабный пожар – загорелся большой участок травы.
Кадрами с места ЧП поделились в местной Facebook-группе. В Pavlovsky News уточнили, что спасатели подтвердили инцидент, к месту возгорания выехала местная пожарная бригада (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).
Огонь видно из окон жилых домов, что напугало некоторых местных жителей. "Неужели настолько тупой народ? Неужели никто не видит, какие последствия?" – возмутилась пользовательница соцсети, предположив, что пожар вспыхнул из-за подпала сухой травы. "Это ад, так полыхает!" – написали в комментариях.
Как писал OBOZREVATEL, в Соломенском районе Киева в пятницу утром, 10 апреля, вспыхнул масштабный пожар в хозяйственных помещениях одного из супермаркетов.