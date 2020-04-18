В Борисполе разгорелся ажиотаж из-за благодатного огня. Фото и видео

Кирилл Лютый Жизнь столицы 19:22, 18.04.2020 Обновлено: 19:25, 18.04.2020

В аэропорту "Борисполь" вечером в субботу, 18 апреля, приземлился самолет с благодатным огнем.

В связи с этим на пути к аэропорту многие украинцы решили отправиться встречать огонь, несмотря на карантин и то, что страна выходит на пик эпидемии COVID-19. Корреспондент OBOZREVATEL опубликовал фото с места событий.

Как видно на кадрах, в районе дежурило много сотрудников полиции. Был замечен на месте происшествия также народный депутат от "Слуги народа" Артем Культенко.

В Борисполь доставили благодатный огонь
В Борисполь доставили благодатный огонь
В Борисполь доставили благодатный огонь
В Борисполь доставили благодатный огонь
В Борисполь доставили благодатный огонь
В Борисполь доставили благодатный огонь
В Борисполь доставили благодатный огонь
Благодатный огонь вскоре доставили в Киев

Как сообщал OBOZREVATEL, Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций рекомендовал проводить богослужения на Пасху без присутствия прихожан. Последние могут приобщиться к нему онлайн.

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