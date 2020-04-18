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18 апреля • обновлено в 19:36
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В Борисполе разгорелся ажиотаж из-за благодатного огня. Фото и видео

1.9т
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В аэропорту "Борисполь" вечером в субботу, 18 апреля, приземлился самолет с благодатным огнем.

В связи с этим на пути к аэропорту многие украинцы решили отправиться встречать огонь, несмотря на карантин и то, что страна выходит на пик эпидемии COVID-19. Корреспондент OBOZREVATEL опубликовал фото с места событий.

Как видно на кадрах, в районе дежурило много сотрудников полиции. Был замечен на месте происшествия также народный депутат от "Слуги народа" Артем Культенко.

В Борисполь доставили благодатный огонь

В Борисполь доставили благодатный огонь

В Борисполь доставили благодатный огонь

В Борисполь доставили благодатный огонь

В Борисполь доставили благодатный огонь

В Борисполь доставили благодатный огонь

В Борисполь доставили благодатный огонь

В Борисполь доставили благодатный огонь

В Борисполь доставили благодатный огонь

В Борисполь доставили благодатный огонь

В Борисполь доставили благодатный огонь

В Борисполь доставили благодатный огонь

В Борисполь доставили благодатный огонь

В Борисполь доставили благодатный огонь

Благодатный огонь вскоре доставили в Киев

Благодатный огонь вскоре доставили в Киев

Как сообщал OBOZREVATEL, Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций рекомендовал проводить богослужения на Пасху без присутствия прихожан. Последние могут приобщиться к нему онлайн.

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Автор
Кирилл Лютый
Место
Украина Борисполь
Тег
УПЦ МП
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Юг Руси
Юг Руси
Лютый, по-русски, не "из-за", а ОТ огня, что-то там разгорелось! ))))
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Кияни Жизнь столицы

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