В Борисполе разгорелся ажиотаж из-за благодатного огня. Фото и видео

В аэропорту "Борисполь" вечером в субботу, 18 апреля, приземлился самолет с благодатным огнем.

В связи с этим на пути к аэропорту многие украинцы решили отправиться встречать огонь, несмотря на карантин и то, что страна выходит на пик эпидемии COVID-19. Корреспондент OBOZREVATEL опубликовал фото с места событий.

Как видно на кадрах, в районе дежурило много сотрудников полиции. Был замечен на месте происшествия также народный депутат от "Слуги народа" Артем Культенко.

В Борисполь доставили благодатный огонь

В Борисполь доставили благодатный огонь

В Борисполь доставили благодатный огонь

В Борисполь доставили благодатный огонь

В Борисполь доставили благодатный огонь

В Борисполь доставили благодатный огонь

В Борисполь доставили благодатный огонь

Благодатный огонь вскоре доставили в Киев

Как сообщал OBOZREVATEL, Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций рекомендовал проводить богослужения на Пасху без присутствия прихожан. Последние могут приобщиться к нему онлайн.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!