В "Борисполе" можно будет бесплатно сдать ПЦР-тест на COVID-19

Obozrevatel Жизнь столицы 15:50, 13.09.2020 Обновлено: 17:46, 13.09.2020

В аэропорту "Борисполь" (Киевская область) можно будет сдать ПЦР-тест на коронавирус бесплатно.

Об этом сообщил путешественник, тревел-блогер и директор туркомпании Tabu Tour Максим Циркель на своей странице в Facebook. По его словам, такими условиями смогут воспользоваться держатели премиальных карт от MasterCard.

Что нужно делать:

  • Перед обращением на стойку в аэропорту надо пройти предварительную регистрацию на тестирование на специальном сайте.

  • В терминале D "Борисполя" нужно обратиться на стойку регистрации №48 Fast Line, сообщить о желании сдать тест и показать действующую премиальную карту MasterCard.

  • Агент на стойке подтвердит право на бесплатное прохождение теста путем авторизации карты через спецтерминал, а тогда отправит человека на сдачу.

Блогер отметил, что также тест можно сдать бесплатно не в день своего вылета, а заранее. В таком случае нужно приехать в терминал В, но за 10 минут до прибытия позвонить по номеру +38(050) 415 09 09 для встречи с сотрудником.

По словам Циркеля, есть важное условие: чтобы получить бесплатный сервис, на карте должно быть проведено успешных транзакций минимум на 6 тысяч грн за последние 35 дней. Он добавил, что не учитываются операции за предыдущие пять дней, а в расчет идут только оплаты в магазинах и интернете.

Путешественник написал, что в то же время владельцы премиальных карт от Monobank могут пользоваться услугой бесплатного ПЦР-тестирования в аэропорту без дополнительных условий и обязательных трат.

Пост о бесплатном тестировании на коронавирус в "Борисполе".
Скриншот
Детали о бесплатном тестировании .
Скриншот

OBOZREVATEL подробно узнал, в чем опасность самолечения, можно ли заразиться COVID-19 в самолетах и отелях и как этого избежать.

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Кияни Жизнь столицы

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