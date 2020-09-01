В "Борисполе" девушка вышла "прогуляться" на крыло самолета. Видео

Марина Лисничук Жизнь столицы 15:18, 1.09.2020 Обновлено: 15:19, 1.09.2020

В Международном аэропорту "Борисполь", после посадки самолета, следовавшего из Анталии в Киев, одна из пассажиров решила самостоятельно покинуть борт через аварийный выход.

Девушка прогулялась крылом самолета. Очевидцы сняли странный поступок на видео, которое выложил ресурс dtp.kiev.ua (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Барышня без печали просто вышла подышать свежим воздухом. Открыла сама аварийные двери, села на крыльцо самолета, чтобы поболтать ногами, наслаждаясь видами аэропорта", – говорилось в описании к ролику.

Отмечается, что отчаянную девушку на крыле самолета заметил экипаж и поспешил "снять" ее оттуда.

Девушка устроила прогулку на крыле самолета

Инцидент вскоре прокомментировали в авиакомпании МАУ. Там сообщили, что это случилось у гейта №11 терминала D, а пассажирка летела чартерным рейсом с отдыха вместе с мужем и детьми в Турции, передает ТСН.

"Она была трезвая, но причины своего поступка объяснить не смогла", – говорится в сообщении.

Инцидент произошел у гейта №11 терминала D в "Борисполе"

Установлено также, что девушка не находилась под воздействием наркотических веществ. Однако по факту грубого нарушения правил авиационной безопасности и поведения на борту пассажирку внесли в черный список авиакомпании.

Как сообщал OBOZREVATEL, в городе Кривой Рог Днепропетровской области пассажир поезда №76 устроил скандал из-за необходимости надеть маску. Мужчина утверждал, что это требование нарушает его личную свободу и права, а окружающие, по его словам, сошли с ума.

Комментировать
Кияни Жизнь столицы

Смотрите также

Порошенко назвал "врагов" и "дилетантов" на местных выборах

Порошенко – о переговорах с РФ: "умиротворение крокодила" не даст ничего хорошего

Фокин – о скандале с особым статусом для всего Донбасса: реакцией на свои слова доволен

Кандидат в мэры Кривого Рога от "Слуги народа" не ответил на вопрос о России-агрессоре

Зеленский: вас называли зелеными кнопочками, принтерами и тамадами – я горжусь этим!