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24 марта • обновлено в 11:15
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В "Борисполь" прибыла украинка с подозрением на коронавирус

2.3т
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В аэропорт "Борисполь" (Киевская область) из стран ЕС прибыла украинка, у которой заподозрили коронавирус COVID-19.

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Ее направили в одну из больниц столицы для обследования. Об этом сообщила пресс-служба МВД Украины на своей странице в Facebook.

"У гражданки Украины по прилету в "Борисполь" обнаружили симптомы коронавируса... Женщина, экспресс-тест которой показал положительный результат, прибыла эвакуационным рейсом из стран ЕС", – говорится в посте.

В "Борисполь" прибыла украинка с подозрением на коронавирус

В "Борисполь" прибыла украинка с подозрением на коронавирус

Несмотря на требования врачей, она хотела пройти линию паспортного контроля и покинуть аэропорт. Но после разъяснительной работы о необходимости обследования ее все же направили в одну из больниц Киева.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Вероника Ковбасюк
Темы
Новости Киева и Киевской области Коронавирус
Место
Украина Киев
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
А там уже все с коронавирусом.
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