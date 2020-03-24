В аэропорт "Борисполь" (Киевская область) из стран ЕС прибыла украинка, у которой заподозрили коронавирус COVID-19.
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Ее направили в одну из больниц столицы для обследования. Об этом сообщила пресс-служба МВД Украины на своей странице в Facebook.
"У гражданки Украины по прилету в "Борисполь" обнаружили симптомы коронавируса... Женщина, экспресс-тест которой показал положительный результат, прибыла эвакуационным рейсом из стран ЕС", – говорится в посте.
В "Борисполь" прибыла украинка с подозрением на коронавирус
Несмотря на требования врачей, она хотела пройти линию паспортного контроля и покинуть аэропорт. Но после разъяснительной работы о необходимости обследования ее все же направили в одну из больниц Киева.
Как сообщал OBOZREVATEL:
3 марта в Украине подтвердили первое заражение коронавирусом – заболевание обнаружили в Черновцах.
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в семи больницах обустроили базы для госпитализации пациентов с подозрением на COVID-19. Три из них – для взрослых, три – для детей, а также одна специальная база для беременных.
В Киеве и в целом по всей стране ввели карантин из-за распространения COVID-19 в мире.
16 марта в Киеве были зафиксированы два первых случая коронавирусной инфекции.
Власти Киева объявили, что в городе с 17 марта введут еще более жесткий карантин.
В Киевской области 18 марта ввели режим чрезвычайной ситуации из-за вспышки COVID-19.
Первым больным коронавирусом на территории области стал народный депутат Украины Сергей Шахов от группы "Довіра". Вторым – его жена.
Кабмин принял решение о введении чрезвычайной ситуации в Киеве из-за распространения коронавируса.
Министр внутренних дел Украины Аресен Аваков заявил, что будет настаивать на введении тотального карантина по всей стране для борьбы с COVID-19.
Он сказал, что Киев полностью остановит движение общественного транспорта с 23 марта.
Об этом в деталях рассказал Кличко. Он заявил, что город должен ввести более строгие ограничения.
По состоянию на 10:00 24 марта в Украине было лабораторно подтверждено 84 случая COVID-19.
В Киевской области резко возросло количество больных коронавирусом COVID-19. По состоянию на 10:00 вторника, 24 марта, было зафиксировано 15 случаев, из которых 10 – за последние сутки.
В самой же столице Украины коронавирус подхватило 29 человек. За последние сутки новых случаев в городе не было зафиксировано.
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