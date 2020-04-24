В больнице Киева заканчиваются места для больных с COVID-19: Кличко рассказал о выходе

В Киеве инфекционные отделения Александровской клинической больницы, где находятся пациенты с коронавирусом COVID-19, по состоянию на 24 апреля были почти заполнены, но в медучреждении подготовили еще один корпус для приема людей с этим заболеванием.

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Об этом сообщил мэр столицы Украины Виталий Кличко во время брифинга, который транслировала пресс-служба КГГА на своем Youtube-канале. По его словам, в медучреждениях города, где принимают инфицированных коронавирусом, уже есть 400 аппаратов искусственной вентиляции легких (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Александровская больница первой начала принимать больных коронавирусом. И сегодня инфекционные отделения там почти заполнены. Потому что, к сожалению, количество больных растет. Но в Александровской подготовили еще один корпус, где смогут размещать пациентов с коронавирусом. Это примерно еще до 100 коек", – подчеркнул Кличко.

В больнице Киева заканчиваются места для больных с COVID-19. Иллюстрация

"Мы с начала говорили, что город готовится к разным сценариям. В Киеве сегодня определено уже 14 медучреждений первой и второй волны для приема больных коронавирусом. В целом это более 1700 коек. В случае плохого сценария – город может развернуть до семи тысяч коек. Но, я надеюсь, до этого не дойдет", – заявил мэр Киева.

Он также поблагодарил меценатов, которые передали медикам Александровской больницы портативную изолированную мобильную палату.

"Это герметичная капсула, которая имеет кислородную маску, встроенные рукавицы. Это позволяет медикам делать необходимые манипуляции без контакта с больным. Такая капсула позволяет перемещать пациента в пределах корпусов больницы на обследование, не подвергая окружающих опасности", – добавил Кличко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее главный врач Александровской клинической больницы Людмила Антоненко уже рассказывала, что в медучреждении из-за пандемии COVID-19 заканчиваются места в инфекционных отделениях.