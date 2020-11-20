В Беларуси тысячи людей простились с убитым Романом Бондаренко, в Киеве у посольства установили крест. Фоторепортаж

В Минске состоялись церемония прощания и похороны 31-летнего Романа Бондаренко, умершего после избиения силовиками на Площади перемен, а в Киеве под посольством Беларуси украинские и белорусские активисты установили памятный крест жертвам режима самопровозглашенного президента Александра Лукашенко.

В Минске траурная церемония прошла в Храме Воскресения Христова на улице Гамарника, похороны – на Северном кладбище в пригороде белорусской столицы. Как сообщило TUT.by, проститься с Бондаренко пришли тысячи людей.

Бондаренко похоронили на Северном кладбище в пригороде Минска BelaPAN

В Минске состоялись церемония прощания и похороны Романа Бондаренко BelaPAN

Проститься с Бондаренко пришли тысячи людей BelaPAN

В Минске состоялись церемония прощания с Бондаренко BelaPAN

Траурная церемония прошла в Храме Воскресения Христова BelaPAN

В прощании с Бондаренко участвовали тысячи людей BelaPAN

Об установке памятного креста в Киеве в Telegram сообщила организация "Белорусский дом". Там отметили, что установке памятного знака препятствовали сотрудники посольства.

"Сегодня, несмотря на письмо и препятствия со стороны посольства, был установлен крест в память об убитых режимом Лукашенко. Спасибо всем, кто принял участие и поддержал", – сказано в сообщении.

Накануне организация обнародовала ответ посольства Беларуси на намерение активистов установить памятный крест. В нем сказано, что дипломаты обратились в Шевченковскую районную администрацию с просьбой принять меры к активистам, которые сделали у посольства импровизированный мемориал в память о погибших.

Активисты сразу же отреагировали на письмо. Они напомнили, что вечером 12 ноября белорусы из Киева пришли к посольству, чтобы почтить память погибшего Романа Бондаренко. Они оставили свечи, цветы и портреты Бондаренко.

"К утру сотрудники посольства все убрали. Возмущенные этим отвратительным поступком белорусы Киева возобновили Мемориал и назначили часовых, чтобы защитить его. Мы решили установить мемориал всем жертвам режима Лукашенко", – сообщили в "Белорусском доме".

Возле посольства Беларуси установили крест Telegram Белорусский дом

Как сообщал OBOZREVATEL, в пятницу, 13 ноября, в разных городах Беларуси простились с 31-летним Романом Бондаренко, умершим после избиения силовиками на Площади перемен в Минске.