Главный врач Александровской клинической больницы Киева Людмила Антоненко опровергла миф о том, что смертность от коронавируса COVID-19 не превышает ежегодную среднестатистическую.

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Соответствующий видеоролик с обращением Антоненко опубликовал мэр столицы Украины Виталий Кличко на своей странице в Facebook. Врач призвала людей беречь себя и окружающих, выполняя карантинные ограничения (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Сейчас распространяется много фейковых мыслей, что смертность от COVID-19 не превышает ежегодную среднестатистическую смертность. Я понимаю, что всем надоело сидеть на карантине, но, если бы вы сейчас поработали в инфекционном отделении, такие легкомысленные мысли вас бы не беспокоили", – подчеркнула Антоненко.

В Александровской больнице Киева опровергли миф о смертности от COVID-19. Иллюстрация

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