В 130 учебных заведениях Киевщины обнаружили коронавирус – ОГА

В Киевской области в 130 учебных заведениях зафиксировали COVID-19 как у педагогических работников, так и у учащихся.

Всего по состоянию на 8 октября болеет 321 человек – 152 ученика и 169 учителей, сообщила пресс-служба Киевской облгосадминистрации.

На дистанционном обучении находятся более 19 тыс. человек, на самоизоляции – 201 отдельный класс в 97 школах.

Среди заведений общего среднего образования на дистанционное обучение перешли:

по четыре школы в Переяславе и Белой Церкви;

по три в Киево-Святошинском, Обуховском и Яготинском районах;

по два в Переяслав-Хмельницком, Володарском районах и Девичковской ОТГ;

по одному заведению – в Васильковском, Тетиевском, Ставищенском районах, городах Василькове, Вишневом, Петропавловской Борщаговке, Барышевской, Коваливской, Мироновской, Тетиевской, Студениковской и Узинской ОТГ.

Вернулись к очной форме обучения 30 школ и 16, в которых на дистанционном обучении находились отдельные классы, – всего 17 тыс. 674 участников образовательного процесса.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что, по мнению начальника Главного управления Держпродспоживслужбы в Киеве Олега Рубана, пик коронавируса в Украине будет в январе.