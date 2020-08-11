Уже живем в России или в Беларуси? – Сенцов о приговоре Кольченко

Бывший политзаключенный, режиссер и писатель Олег Сенцов раскритиковал приговор суда экс-узнику Кремля Александру Кольченко за участие в протесте под посольством Беларуси в Киеве.

Свое мнение по поводу суда Сенцов высказал в Facebook. Кольченко присудили 40 часов исправительных работ.

"Саше Кольченко, настоящему патриоту Украины, за участие во вчерашней акции протеста под стенами посольства Беларуси сегодня присудили 40 часов исправительных работ. Я вчера поздно ночью вернулся домой и видимо еще не проснулся. Мы что, уже живем в России или в Беларуси?" – написал Сенцов.

Также он отметил, что на судебное заседание не пустили представителей прессы, а "милицейские" протоколы не соответствуют "действительности, зафиксированной на видео".

"И это был только первый суд за якобы хулиганку, а еще будет второй по злостному неповиновению сотрудникам милиции (это опять не ошибка печати). Это гнилая правоохранительная и судебная система, которую никто не реформировал и не планирует реформировать, показывает свое истинное лицо и уже не прячется", – отметил режиссер.

По его словам, судья идентифицировала Кольченко и точно знала кому выносит приговор.

"Вся пророссийская и екс-региональная шваль проталкивает реванш, продолжая дискредитировать патриотов и активистов. Но они очень ошибаются относительно нашего терпения!" – написал Сенцов.

Олег Сенцов раскритиковал приговор суда в отношении Александра Кольченко (Facebook Олега Сенцова)

Протокол об административном задержании Кольченко (Facebook Олега Сенцова)

Протокол об административном задержании Кольченко (Facebook Олега Сенцова)

Рапорт сержанта полициии Погребия о задержании Кольченко (Facebook Олега Сенцова)

Рапорт капрала полиции Ковтуна о задержании Кольченко (Facebook Олега Сенцова)

Кольченко присудили 40 часов исправительных работ (Facebook Олега Сенцова)

Как сообщал OBOZREVATEL, бывшего узника Кремля Александра Кольченко Шевченковский районный суд Киева признал виновным в хулиганстве, совершенном под посольством Беларуси в Киеве.