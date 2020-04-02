Уже у четырех пациентов Александровской клинической больницы Киева, у которых обнаружили коронавирус COVID-19, – тяжелое состояние.

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Об этом написала главный врач медучреждения Людмила Антоненко на своей странице в Facebook. Она добавила, что сотрудники инфекционных отделений прошли тренировки по работе во время пандемии, персонал соблюдает правила (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Сегодня (1 апреля. – Ред.) на лечении в инфекционных отделениях находятся 37 пациентов с подтвержденным COVID-19, из них 28 пациентов имеют воспаление легких (пневмонии), с подозрением – 25, их материалы для исследований – в лаборатории больницы. Четверо в тяжелом состоянии находятся в отделении реанимации и интенсивной терапии для инфекционных больных", – отметила Антоненко.

Уже четверо больных коронавирусом в Киеве в тяжелом состоянии Facebook/Людмила Антоненко

Врач также рассказала о двух пациентах с коронавирусом на ЭКМО (Экстракорпоральная мембранная оксигенация. – Ред.). По ее словам, состояние этих людей осталось крайне тяжелым.

"Пациент А. был госпитализирован на 11 сутки заболевания в тяжелом состоянии, сразу был помещен в реанимацию и подключен к ЭКМО. Пациент Б. теперь имеет уже 21 дней болезни, 6 сутки на ЭКМО. До заболевания один из них находился в Испании, другой – путешествовал в Австрию", – добавила она.

Уже четверо больных коронавирусом в Киеве в тяжелом состоянии Facebook/Людмила Антоненко

Антоненко также рассказала и о положительных результатах работы – 11 пациентов уже были выписаны домой с клиническим выздоровлением, в частности один человек с сопутствующими хроническими заболеваниями. Было выписано игрока сборной Украины по баскетболу Вячеслава Боброва, который быстро поправился.

11 пациентов уже выписаны из Александровской больницы домой с клиническим выздоровлением Facebook/Людмила Антоненко

Как сообщал OBOZREVATEL, еще 31 марта в Александровской клинической больнице Киева у двух пациентов с коронавирусом COVID-19 было крайне тяжелое состояние.

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