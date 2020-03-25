В Киеве под Офисом президента Украины 25 марта, во время карантина из-за коронавируса COVID-19, люди устроили немногочисленный митинг против последних договоренностей в Минске (Беларусь).

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Об этом узнали журналисты OBOZREVATEL. Площадь под ОПУ была почти пустой, на ней было всего несколько человек с плакатами и вещами (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Под офисом Зеленского устроили митинг во время карантина

В частности, на баннерах было написано: "Требование №1 – отменить "минский договорняк", "Требование №3 – уволить Сивохо: "русская оккупация, а не внутренний конфликт", "Требование №4 – отменить отведение украинских войск", "Весна на граните".

"Я три месяца назад вернулась из Крыма, из Севастополя, и то, что происходит сейчас с Минском договоренностями – это... Я не могу это допустить", – объяснила митингующая Виктория.

По ее словам, на протест никто не обратил внимание, а участников просто отказались услышать.

"Я нахожусь здесь неделю. Сам протест продолжается уже 13-е сутки", – отметила девушка.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Участники Трехсторонней контактной группы в Минске на встрече 11 марта подписали соглашения о создании органа, которым якобы фиксируется субъектность ОРДЛО.

Согласно договоренностям, решение ТКГ об учреждении консультативного совета будет подписано 25 марта.

По итогам заседания СНБО 13 марта глава Офиса президента Украины Андрей Ермак подтвердил, что на заседании ТКГ подписали документ о необходимости создания консультативного совета, в который войдут представители ОРДЛО.

54 нардепа от "Слуги народа" выступили против создания так называемого консультативного органа.

Нардеп из фракции "Слуга народа" Виталий Безгин заявил, что согласие Украины учредить консультативный совет не означает, что Киев больше не считает Россию стороной вооруженного конфликта на Донбассе.

Группа переселенцев из Донбасса обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом не допустить создания консультативного совета с представителями ОРДЛО на Минских переговорах.

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