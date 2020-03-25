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25 марта • обновлено в 19:06
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Под офисом Зеленского устроили митинг во время карантина. Фото

1.5т
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В Киеве под Офисом президента Украины 25 марта, во время карантина из-за коронавируса COVID-19, люди устроили немногочисленный митинг против последних договоренностей в Минске (Беларусь).

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Об этом узнали журналисты OBOZREVATEL. Площадь под ОПУ была почти пустой, на ней было всего несколько человек с плакатами и вещами (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Под офисом Зеленского устроили митинг во время карантина

Под офисом Зеленского устроили митинг во время карантина

В частности, на баннерах было написано: "Требование №1 – отменить "минский договорняк", "Требование №3 – уволить Сивохо: "русская оккупация, а не внутренний конфликт", "Требование №4 – отменить отведение украинских войск", "Весна на граните".

"Я три месяца назад вернулась из Крыма, из Севастополя, и то, что происходит сейчас с Минском договоренностями – это... Я не могу это допустить", – объяснила митингующая Виктория.

По ее словам, на протест никто не обратил внимание, а участников просто отказались услышать.

"Я нахожусь здесь неделю. Сам протест продолжается уже 13-е сутки", – отметила девушка.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Яра Дорош
Темы
Минские договоренности Коронавирус Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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