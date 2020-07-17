Утраченную уникальную церковь в Киеве показали на архивном фото

В сети показали на архивном фото утраченную Сретенскую церковь в Киеве образца 1861 года.

Соответствующий снимок опубликовал пользователь под именем Сергей Гандер на странице "Старые фото Киева" в Facebook. Он отметил, что кадр сделан еще до перестройки здания.

По словам мужчины, на фото вдали справа от Сретенской церкви видно Софийский собор, а слева – Михайловский златоверхий монастырь. В то же время перед зданием изображена часть Сенного рынка. Сам кадр сделан в коричневых оттенках.

Пост в сети Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети показали архивные фото столицы после исторической битвы за Киев в 1943 году в рамках Второй мировой войны.