Успешный опыт борьбы с эпидемиями в Киевской Руси

В эти дни перед всем миром стоят вопросы борьбы с пандемией, о методах эффективной защиты от инфекций населения.

А как боролись с эпидемиями наши предки во времена Киевской Руси? Чему нам следует поучиться у них? Об этом узнаем из статьи, которую подготовил "Парк Киевская Русь".

Города Киевской Руси были богаты и многолюдны. Ведь они были центрами не только ремесленного производства и торговли, но и центрами развития культуры и науки. Кроме русичей, славян, здесь обитало немало пришельцев из Скандинавии, Византийской империи, стран Ближнего Востока…. Торговые и экономические интересы привлекали сюда людей из разных стран.

Тем не менее, современная наука, история и археология, утверждает, что жители Киевской Руси, в отличие от средневековой Западной Европы, значительно меньше страдали от массовых эпидемий. Одна из причин этого в том, что города Киевской Руси не были так перенаселены, как западноевропейские. Вторая причина в том, что древние русичи уделяли огромное значение санитарии и гигиене, как личной, так и общественной.

Конечно, как и во всех средневековых государствах, в Киевской Руси случались "повальные моры". Но эти эпидемии не были такими опустошительными, как в Западной Европе того времени. Есть летописные свидетельства того, что население Киевской Руси страдало от чумы, холеры, лепры и других инфекционных болезней. Отмечалось, что очагами возникновения эпидемий были приграничные города, через которые проходили иноземные караваны.

Древние киевляне понимали, что инфекционные болезни переходят от человека к человеку, поэтому отграничивали зараженные места, где были больные. Если эпидемия распространялась на весь город, жители покидали его, уходили в леса, бросая дома, оставляя скарб и запас пищи больных родственников, и не возвращались до тех пор, пока не пройдет мор. Фактом избавления от болезни принимался тот момент, когда умирал последний больной и заразиться, казалось, было не от кого. Ничего не зная о возбудителях заболеваний, люди возвращались в города, и эпидемия могла возобновиться. Повторным вспышкам эпидемий способствовало и то, что часто умерших от инфекции людей хоронили на кладбищах при церквях. Иногда, считая место проклятым, люди сжигали целые поселения.

Но все же, следует отметить, что с доисторических времен у наших предков были правильные представления о санитарии. Древние славяне давно заметили взаимосвязь между здоровьем и поддержанием личной, пищевой, общественной чистоты.

Во многих аспектах Киевская Русь значительно опережала соседние страны по внедрению в быт санитарно-гигиенических мероприятий. Например, в некоторых населенных пунктах археологи находят остатки деревянных водопроводов, а улицы таких городов, как Киев и Львов уже в X веке были вымощены деревянными настилами.

Современники Киевской Руси часто отмечают "культ омовения" у русичей.

Летописец Нестор упоминает о закаливании – обливании холодной водой, которое было привычным делом для древних киевлян. В рукописях Нестора отмечается, что князь Владимир Мономах "…Весь распорядок в дому сам устанавливал, и в жару, и в стужу — омовение телес".

Особое место в жизни Киевской Руси уделялось бане. О ней можно найти упоминания в летописях, например, в летописи Нестора, датируемой 1113 г. А в договоре с Византией, упоминаемый в летописи 907 г., говорится об обязательстве побежденной Византии предоставлять возможность купцам из Киевской Руси пользоваться баней в Константинополе.

Кроме пользования банями существовала еще одна здоровая традиция – хранение пищи, особенно зерна и воды, в исключительной чистоте, вне досягаемости животных, особенно собак. Это было обусловлено традиционным уважением древних славян к воде и хлебу, которое берет начало в языческих верованиях в святость даров природы.

Множество интересных фактов, которые актуальны сегодня, можно узнать, приехав после карантина в "Парк Киевская Русь" на Киевщине. Здесь вас ожидают не "сухие" факты из учебников, а возможность воочию увидеть жизнь в Средневековье и сделать собственные исторические открытия. Приезжайте в Древний Киев в "Парке Киевская Русь" и узнайте, как в действительности выглядела столица Украины тысячу лет назад!

Древний Киев в Княжестве Киевская Русь ("Парк Киевская Русь") расположен в Киевской области в экологически чистом месте, в окружении лесов. На территории более 20 га на основе знаний современной науки, в своем реальном размере воспроизводится Киев V-XIII веков в пределах его исторического центра, известного как Детинец или Град Владимира. Здесь также возрождаются атмосфера и дух той славной эпохи. Кроме шедевров средневекового зодчества, на территории есть музеи и экспозиции. В Княжестве возрождаются традиционные боевые искусства: средневековый бой, верховая стрельба из лука и джигитовка.

Кстати, здесь можно освоить древнее боевое искусство верховой стрельбы из лука, записавшись в школу конных лучников "Князь Владимир".

В Древнем Киеве в выходные и в праздничные дни проводятся фестивали исторической реконструкции, международные соревнования по древних боевым искусствам, отмечаются традиционные украинские праздники.

Древний Киев расположен в 45 минутах езды от Киева современного – в Киевской области, Обуховском районе, с. Копачов.

Маршрутки курсируют в выходные и праздничные дни от ст.метро "Выдубичи", согласно расписанию на сайте.