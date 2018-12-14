Усиление морозов и гололед: синоптики уточнили прогноз погоды на выходные в Киеве

В Киеве в пятницу, 14 декабря, до конца суток прогнозируется сильный гололед и обильные осадки. Температура воздуха при этом будет колебаться от ноля до двух градусов мороза.

По данным Укргидрометцентра, затяжной снегопад, который бушевал в столице на протяжении нескольких суток, прекратится ночью 15 декабря. Также в ночь на субботу ожидается похолодание до -7 градусов, а дневная температура составит -2... -4.

Погода в субботу, 15 декабря Укргидрометцентр

16 декабря ночью также ударят семиградусные морозы, а дневная температура составит -4. Ветер при этом будет дуть со скоростью до 10 метров в секунду.

Укргидрометцентр

В целях предотвращения травматизма в условиях гололеда пресс-служба Управления по вопросам гражданской защиты КГГА напомнила рекомендации безопасного передвижения.

Так, пешеходам лучше всего ходить на слегка согнутых и расслабленных ногах не быстрым шагом. Руки в карманах держать категорически нельзя — так при падении вы сможете успеть сбалансировать.

"Будьте внимательны на тротуаре — автомобиль может занести или водитель не успеет затормозить. Когда переходите дорогу — учитывайте, что тормозной путь во время гололеда увеличивается в 4-5 раз", — сообщили в пресс-службе.

Водителям необходимо соблюдать скоростной режим и придерживаться правил маневрирования. Особенно бдительными стоит быть на подъезде к пешеходным переходам и местам скопления детей — скорость в таком случае лучше снижать до минимума.

Как писал OBOZREVATEL, 14 декабря почти по всей территории страны продолжатся снегопады, однако немного повысится температура. Отсутствие осадков прогнозируется только в восточных областях и Приазовье.

Обильные осадки в Киеве продолжаются с 12 декабря. За этот период на дорогах области произошло более 100 ДТП, в том числе и со смертельными последствиями.

Кроме этого, снег стал причиной нескольких аварий на железнодорожных путях и линиях общественного танспорта.