Усиление карантина в Киеве с 17 августа: Кличко подробно объяснил, что запретят

Киев с понедельника, 17 августа, перейдет с "зеленой" в "желтую" зону карантина. Мэр столицы Виталий Кличко перечислил ограничения, которые будут действовать в городе.

Об усилении карантина Кличко рассказал на брифинге 14 августа, который транслировала пресс-служба КГГА на своем Youtube-канале. Он отметил, что решение о попадании столицы в "желтую" зону приняла Государственная комиссия по чрезвычайным ситуациям (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Поскольку заполненность коек в медучреждениях, где лечат больных коронавирусом, превысила 50% и составляет сегодня 52,2%", – пояснил он.

Какие ограничения будут действовать в Киеве с 17 августа:

запрещено пребывание в общественных зданиях, транспорте без одетых средств индивидуальной защиты;

нельзя находиться на улицах без документов, удостоверяющих личность;

запрещено самовольно оставлять места самоизоляции или обсервации;

проведение массовых мероприятий возможно при участии не более одного человека на 5 кв. м площади здания или территории;

организатор мероприятия является ответственным за соблюдение участниками физической дистанции не меньше чем 1,5 метра, если размещение происходит стоя;

заполненность залов кинотеатров и учреждений культуры – не более чем 50% мест;

общественный транспорт – трамваи, троллейбусы, автобусы и маршрутные такси – осуществляют перевозки пассажиров только в количестве мест для сидения.

"Так, ситуация неприятная и сложная. Киев готовит медучреждения второй волны для приема и лечения больных коронавирусом. Я обращаюсь ко всем: сегодня от каждого из нас зависит, насколько быстро будет распространяться вирус. Поэтому не надо игнорировать правила, соблюдать их несложно, но важно", – подчеркнул Кличко.

Что еще важно знать

В общем Украина была разделена на четыре карантинные зоны: "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную". Они избираются для населенных пунктов, учитывая эпидситуацию. Каждая из зон имеет свои ограничения. Самые слабые вводятся в "зеленой", а наиболее жесткие – в "красной" соответственно.

Ранее во время брифинга главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказывал, что "зеленая" зона, в которой Киев будет находиться до 17 августа, позволяет пребывание в общественных зданиях только в масках или респираторах, проведение массовых мероприятий при условии не более одного человек на 5 кв.м, кинотеатры с заполненностью на 50%, перевозки пассажиров в общественном транспорте только в пределах сидячих мест.

Однако, по его словам, "желтая" зона, куда столица попадет с 17 августа, предусматривает ограничения "зеленой", а также запрещает посещение учреждений социальной защиты, в которых находятся пожилые люди, кроме тех, что предоставляют услуги кризисно.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине изменили разделение на карантинные зоны, включив в "красную" некоторые районы и города во Львовской, Ивано-Франковской, Ривненской и Одесской областях.