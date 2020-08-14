Усиление карантина в Киеве с 17 августа: Кличко подробно объяснил, что запретят

Мэр Киева Виталий Кличко перечислил ограничения, которые будут действовать в столице с понедельника, 17 августа, после перехода в "желтую" зону карантина. В частности, речь и о запрете находиться на улицах без документов, удостоверяющих личность.

Об этом Кличко рассказал на брифинге 14 августа, который транслировала пресс-служба КГГА на своем Youtube-канале. Он отметил, что решение о попадании столицы в "желтую" зону приняла Государственная комиссии по чрезвычайным ситуациям (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Поскольку заполненность коек в медучреждениях, где лечат больных коронавирусом, превысила 50% и составляет сегодня 52,2%", – пояснил он.

Какие ограничения будут действовать в Киеве с 17 августа:

Запрещено пребывание в общественных зданиях, транспорте без одетых средств индивидуальной защиты;

Нельзя находиться на улицах без документов, удостоверяющих личность;

Запрещено самовольно оставлять места самоизоляции или обсервации;

Проведение массовых мероприятий возможно при участии не более одного человека на 5 кв. м площади здания или территории;

Организатор мероприятия является ответственным за соблюдение участниками физической дистанции не меньше, чем 1,5 метра, если размещение происходит стоя;

Заполненность залов кинотеатров и учреждений культуры не более, чем 50% мест;

Общественный транспорт – трамваи, троллейбусы, автобусы и маршрутные такси – осуществляют перевозки пассажиров только в количестве мест для сидения.

"Так, ситуация неприятная и сложная. Киев готовит медучреждения второй волны для приема и лечения больных коронавирусом. Я обращаюсь ко всем: сегодня от каждого из нас зависит, насколько быстро будет распространяться вирус. Поэтому не надо игнорировать правила, соблюдать их несложно, но важно", – подчеркнул Кличко.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве с понедельника, 17 августа, начнет действовать карантин "желтой" зоны.