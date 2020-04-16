Уровень загрязнения воздуха в Киеве за час резко ухудшился: здоровье жителей в опасности

Юрий Сергиенко Жизнь столицы 23:51, 16.04.2020 Обновлено: 00:06, 17.04.2020

Уровень загрязнения воздух в украинской столице достиг очень высоких показателей.

Согласно данным сайта iqair.com, он составляет 380 AQI (час назад он составлял 238).

slovoidilo.ua

Такой уровень загрязнения может вызывать респираторные заболевания. Эффект может быть более выраженным у людей с заболеваниями легких и сердца.

Украинская столица находится на первом месте в антирейтинге городов мира.

Как сообщал OBOZREVATEL, в столице Украины 16 апреля зафиксировали продукты горения в воздухе. Жителей столицы призвали закрыть окна и не выходить на улицу.

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