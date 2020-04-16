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17 апреля • обновлено в 00:03
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Уровень загрязнения воздуха в Киеве за час резко ухудшился: здоровье жителей в опасности

1.5т
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Уровень загрязнения воздух в украинской столице достиг очень высоких показателей.

Согласно данным сайта iqair.com, он составляет 380 AQI (час назад он составлял 238).

Уровень загрязнения воздуха в Киеве за час резко ухудшился: здоровье жителей в опасности

slovoidilo.ua

Уровень загрязнения воздуха в Киеве за час резко ухудшился: здоровье жителей в опасности

Такой уровень загрязнения может вызывать респираторные заболевания. Эффект может быть более выраженным у людей с заболеваниями легких и сердца.

Уровень загрязнения воздуха в Киеве за час резко ухудшился: здоровье жителей в опасности

Украинская столица находится на первом месте в антирейтинге городов мира.

Как сообщал OBOZREVATEL, в столице Украины 16 апреля зафиксировали продукты горения в воздухе. Жителей столицы призвали закрыть окна и не выходить на улицу.

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Автор
Юрий Сергиенко
Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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