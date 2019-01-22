Ураганный ветер и 20 см снега: в Киеве объявили штормовое предупреждение

В Киеве 23 января прогнозируется значительное ухудшение погодных условий. Скорость ветра будет достигать 15-24 метров в секунду.
Помимо этого, из-за сильного снегопада в столице ожидается прирост снега на уровне 10-15 сантиметров, предупредили в Укргидрометцентре.
Сильный снегопад, ветер и метель продлятся с 8 утра и до конца суток среды. Продолжительность метели может достигать от 3 до 12 часов. Температура воздуха при этом составит от -4 до -6 градусов.
Потенциально опасные метеорологические условия из-за снега будут наблюдаться не только в Киевской, а и в Черниговской, Житомирской, Полтавской, Черкасской, Винницкой и Кировоградской областях.
Иллюстрация
Pexels
В Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской, Николаевской, Одесской области и в Крыму погода будет неблагоприятной из-за шквального ветра и налипания мокрого снега.
Штормовое предупреждение в Киеве
Укргидрометцентр
Как писал OBOZREVATEL, во вторник, 22 января, синоптики прогнозируют солнечную погоду с переменной облачностью без осадков практически по всей Украине.
Но с запада страны уже надвигается циклон: Закарпатье, Прикарпатье и Буковина первыми попадут под его удар.
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