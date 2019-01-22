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/Жизнь столицы

Ураганный ветер и 20 см снега: в Киеве объявили штормовое предупреждение

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В Киеве 23 января прогнозируется значительное ухудшение погодных условий. Скорость ветра будет достигать 15-24 метров в секунду.

Помимо этого, из-за сильного снегопада в столице ожидается прирост снега на уровне 10-15 сантиметров, предупредили в Укргидрометцентре.

Сильный снегопад, ветер и метель продлятся с 8 утра и до конца суток среды. Продолжительность метели может достигать от 3 до 12 часов. Температура воздуха при этом составит от -4 до -6 градусов.

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Потенциально опасные метеорологические условия из-за снега будут наблюдаться не только в Киевской, а и в Черниговской, Житомирской, Полтавской, Черкасской, Винницкой и Кировоградской областях.

Иллюстрация

Иллюстрация

Pexels

В Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской, Николаевской, Одесской области и в Крыму погода будет неблагоприятной из-за шквального ветра и налипания мокрого снега.

Штормовое предупреждение в Киеве

Штормовое предупреждение в Киеве

Укргидрометцентр

Как писал OBOZREVATEL, во вторник, 22 января, синоптики прогнозируют солнечную погоду с переменной облачностью без осадков практически по всей Украине.

Но с запада страны уже надвигается циклон: Закарпатье, Прикарпатье и Буковина первыми попадут под его удар.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
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