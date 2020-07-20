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Умер бывший начальник "Киевского метрополитена": чем известный

Вероника Ковбасюк
Вероника Ковбасюк
Жизнь столицы
1,1 т.
Умер бывший начальник 'Киевского метрополитена'

Умер бывший начальник "Киевского метрополитена". LIGA.net

Умер бывший начальник "Киевского метрополитена" Николай Балацкий.

Об этом сообщила пресс-служба коммунального предприятия на своей странице в Facebook. Коллектив выразил соболезнования по поводу смерти мужчины.

Так, Балацкий возглавлял "Киевский метрополитен" 17 лет – с 1985 по 2003 год. За это время было открыто 12 станций Сырецко-Печерской (зеленой) линии метро, а также станцию "Театральная", электродепо "Оболонь".

Умер бывший начальник "Киевского метрополитена"

Умер бывший начальник "Киевского метрополитена" КП "Киевский метрополитен"

"Период его работы пришелся на непростые 90-е годы, времена "перестройки". Несмотря на сложности, Николай Евтихиевич Балацкий заботился о предприятии, его развитии и бесперебойной работе для пассажиров. Кроме того, активно участвовал в общественной работе", – говорится в посте.

Балацкий получил высокие государственные награды за свой труд. Он был кавалером ордена "За заслуги" I и II степеней, получил знак "Почетный железнодорожник", звание "Заслуженный работник транспорта Украины" и награжден знаком "Почетный работник метрополитена".

Потс в сети

Потс в сети Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киевской городской государственной администрации заявили, что готовы отсрочить до 1 января 2021 года введение единого электронного билета на проезд в городском общественном транспорте.

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