Умер бывший начальник "Киевского метрополитена": чем известный

Умер бывший начальник "Киевского метрополитена" Николай Балацкий.

Об этом сообщила пресс-служба коммунального предприятия на своей странице в Facebook. Коллектив выразил соболезнования по поводу смерти мужчины.

Так, Балацкий возглавлял "Киевский метрополитен" 17 лет – с 1985 по 2003 год. За это время было открыто 12 станций Сырецко-Печерской (зеленой) линии метро, а также станцию "Театральная", электродепо "Оболонь".

Умер бывший начальник "Киевского метрополитена" КП "Киевский метрополитен"

"Период его работы пришелся на непростые 90-е годы, времена "перестройки". Несмотря на сложности, Николай Евтихиевич Балацкий заботился о предприятии, его развитии и бесперебойной работе для пассажиров. Кроме того, активно участвовал в общественной работе", – говорится в посте.

Балацкий получил высокие государственные награды за свой труд. Он был кавалером ордена "За заслуги" I и II степеней, получил знак "Почетный железнодорожник", звание "Заслуженный работник транспорта Украины" и награжден знаком "Почетный работник метрополитена".

Потс в сети Скриншот

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