Улицу у вокзала в Киеве показали на раритетном фото: как изменилось место за 26 лет

Яра Дорош Жизнь столицы 03:40, 3.07.2020

В сети показали раритетное 26-летнее фото улицы Симона Петлюры (когда-то Коминтерна), которая "упирается" в Центральный железнодорожный вокзал Киева.

Снимок разместили на странице "Клуб коренного киевлянина" в Facebook. OBOZREVATEL предлагает пересмотреть старое и современные фото локации, оценить, как изменилось место (чтобы посмотреть доскролльте до конца страницы).

Так, улица расположена в Шевченковском районе столицы. На раритетном кадре видно старые авто, троллейбус, автобусы и много деревьев. На новых снимках изображено новые машины, их стало больше, в то же время зелень никуда не исчезла.

Улица Симона Петлюры в Киеве 26 лет назад

Улица Симона Петлюры в Киеве 26 лет назад
Facebook/Клуб коренного киевлянина

Улица Симона Петлюры в Киеве в современности

Улица Симона Петлюры в Киеве в современности
mapio.net
Улица Симона Петлюры в Киеве в современности
ua.112.ua
Пост в сети
Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети появилось раритетное 60-летнее фото Андреевского спуска в Киеве. Выяснилось, как изменилось место.

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Кияни Жизнь столицы

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