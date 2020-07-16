"Укрзалізниця" решила продавать 100% билетов на поезда в Киев и обратно

Вероника Ковбасюк Жизнь столицы 11:20, 16.07.2020 Обновлено: 11:44, 16.07.2020

С четверга, 16 июля, в поездах, следующих в Киев и обратно, можно будет приобрести билеты на 100% мест.

В частности, это касается и транзитных поездов через столицу, написала пресс-служба АО "Укрзалізниця" на своем сайте.

Отмечается, что восстановление полноценной продажи билетов стало возможным благодаря согласованию Киевской городской государственной администрации.

В целом "Укрзалізниця" уже возобновила курсирование 65 поездов, что составляет более половины от докарантинного количества. Все они проходят усиленную дезинфекционную обработку до и после рейса. Также было улучшено обработку постельного белья во время стирки. В каждом вагоне установлено санитайзер, а бригады обеспечены средствами индивидуальной защиты и прошли соответствующие инструктажи, медосмотр.

Для посадки в поезд пассажиры обязательно должны надеть защитную маску, а также пройти температурный скрининг при входе на вокзал и при посадке в вагоны. Учитывая меры безопасности, рекомендуется как можно меньше передвигаться внутри вагонов.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Укрзалізниця" еще в мае открыла продажу билетов на поезда после длительной паузы из-за пандемии коронавируса.

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