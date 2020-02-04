"Украинцы – прекрасные люди!" В сети появились невероятные фото послевоенного Киева

В сети появились впечатляющие архивные снимки Киева в 1947 году, после Второй мировой войны, фотографа Роберта Кейпа, а также трогательный текст о городе и его жителях американского писателя Джона Стейнбека.

Пост опубликовали на странице "Клуб коренного киевлянина". Так, Стейнбек вместе с Кейпом в том году посетили столицу Украины, а свои впечатления о городе автор описал в одной из книг (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В соцсети привели часть текста Стейнбека о Киеве: "Мы находимся здесь уже неделю и будем оставаться до следующей пятницы. Чудесная страна и замечательный город, но он был так жестоко, дико разрушен немцами. Восстановление идет повсюду, однако большие трудности из-за отсутствия механизмов и машин".

Послевоенный Киев Клуб коренного киевлянина

"Украинцы – прекрасные дружеские люди, с прекрасным чувством юмора. Я тщательно записываю долгие разговоры с слянами и рабочими, чтобы не забыть. Нам просто повезло, что мы смогли сюда приехать. Мы так много увидели", – писал американский автор.

Послевоенный Киев Клуб коренного киевлянина

Послевоенный Киев Клуб коренного киевлянина

Послевоенный Киев Клуб коренного киевлянина

Послевоенный Киев Клуб коренного киевлянина

Послевоенный Киев Клуб коренного киевлянина

Послевоенный Киев Клуб коренного киевлянина

Послевоенный Киев Клуб коренного киевлянина

Послевоенный Киев Клуб коренного киевлянина

Послевоенный Киев Клуб коренного киевлянина

Послевоенный Киев Клуб коренного киевлянина

Послевоенный Киев Клуб коренного киевлянина

Послевоенный Киев Клуб коренного киевлянина

Послевоенный Киев Клуб коренного киевлянина

Послевоенный Киев Клуб коренного киевлянина

Послевоенный Киев Клуб коренного киевлянина

Послевоенный Киев Клуб коренного киевлянина

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети обнародовали топ-7 мест в Киеве, которые исчезли с лица города. Среди них: кинотеатр "Колос", ресторан "Столичный", винный погреб "Троянда Закарпаття" и танцплощадка "Жаба".

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