Сеть растрогало 55-летнее раритетное фото Крещатика в Киеве.

Снимок опубликовали на странице "Клуб коренного киевлянина" в Facebook. Автором кадра, датированного 1965-м годом, является Б. Сандор.

На фото изображена дорога, которую пересекают киевляне и гости столицы, много деревьев и здание со входом на станцию метро "Крещатик". Снимок был сделан в теплую пору, ведь люди были одеты легко, а на деревьях было много листьев.

Украинцев растрогало 55-летнее фото Крещатика в Киеве Клуб коренного киевлянина

Пользователи сети принялись активно и растроганно комментировать его.

"Прекрасная фотография. Ведь ничего особенного нет, а возвращаешься к ней. Кажется, что в следующий раз увижу и себя на переходе", "Переходов подземных еще нет", "А через год и я увижу этот прекрасный город (в своем сознании)", "Переход по верху!!!", "А горожане в какой опрятной одежде!" – написали они.

Комментарии в сети Скриншот

Комментарии в сети Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети появилось раритетное фото строительства вестибюля станции метро "Крещатик" в Киеве.