Украинцам показали, как выглядели и назывались станции метро в Киеве. Фото

В сети опубликовали раритетные снимки станций киевского метро и напомнили о советских названиях, которые действовали до переименования.

Фотоподборкой поделились журналисты 44.ua. На указанных кадрах можно увидеть, как изменились все три ветки столичной подземки за несколько десятилетий.

Святошинско-Броварская (красная) линия

На Святошинско-Броварской линии метро, которую пассажиры еще называют красной, из 18 станций шесть были переименованы.

Станция "Святошин"

Станция метро "Святошин" своего названия не меняла. Но на старых картах ее обозначали как "Святошино". Ее открыли 5 ноября 1971 года и назвали в честь района. Его, в свою очередь, связали с именем князя Святослава из Чернигова, который после ухода в монастырь принял имя Николай Святоша.

Согласно преданиям, князю принадлежали земли Борщаговки, которая находится совсем рядом от указанной станции.

Станция "Святошин". 44.ua

"Святошин" после ремонта . 44.ua

Станция "Берестейская"

Cовременная станция "Берестейская" также была открыта 5 ноября 1971 года. Ранее она называлась "Жовтнева" ("Октябрьская"). Но в 1993 году ей присвоили нынешнее название.

"Октябрьской" станцию назвали по району расположения. А район в советские времена – в честь одноименной революции.

Нынешнее название станция "Берестейская" носит либо в честь Брест-Литовского проспекта (сейчас проспект Победы), либо в честь украинского города Берестечко, где проходила известная битва Богдана Хмельницкого.

Станция "Берестейская". 44.ua

Станция "Жовтнева". past.kiev.ua

Станция "Шулявская"

Ее открытие также состоялось 5 ноября 1971 года. Старым названием до 1993 года было "Завод "Большевик"".

Название "Шулявская" привязано к киевскому району Шулявка, от слов "шелвова борка", что означает низкорослый лесок с большим количеством полян. В этой местности жил митрополит Варлаам Вонатович, основавший первую резиденцию на территории Шулявки.

Станция "Шулявская". 44.ua

Станция "Завод "Большевик"". 44.ua

Станция "Театральная"

Открытая 6 ноября 1987 года станция "Театральная" до 1993 года называлась "Ленинской". Более того, на ней даже был установлен бюст Владимира Ленина.

Однако после провозглашения независимости Украины она стала носить имя "Театральная" – в честь находящейся неподалеку Национальной оперы Украины имени Тараса Шевченко и Драматического театр имени Леси Украинки.

Станция метро "Театральная". 44.ua

Станция "Ленинская". retroua.com

Станция "Черниговская"

Была открыта 4 октября 1968 года и вплоть до переименования в 1993 году называлась "Комсомольской". Старое название связано с молодежной политической организацией времен СССР.

"Черниговской" же станцию назвали из-за того, что дорога рядом с ней ведет к городу Чернигов. Оттуда же отправляются автобусы в этот город Украины.

Станция "Черниговская". 44.ua

Станция "Комсомольская". 44.ua

Станция "Лесная"

Открыта 5 декабря 1979 года раньше называлась "Пионерской" в рамках советской пропаганды. Переименование провели в 1993 году. "Лесной" же станция стала потому, что располагается в районе Лесного массива.

Станция "Лесная". livejournal.com

Оболонско-Теремковская (синяя) линия

На Оболонско-Теремковской линии переименовали 7 из 18 станций. Эта линия является относительно молодой, поскольку ее значительная часть была открыта уже в годы независимости.

Станция "Оболонь"

Станция метро "Оболонь" была открыта 19 декабря 1980 года. До 1990 года она называлась "Проспект Корнейчука".

Александр Корнейчук, в честь которого назвали станцию, был украинским и советским партийным писателем, драматургом и публицистом.

"Оболонью" станцию назвали благодаря микрорайону Оболонь. От украинского слова "оболоня" или "болонь" – луга около воды. Еще одна версия – расположение района на краю города ("оболонка").

Станция "Оболонь". 44.ua

Станция "Проспект Корнейчука". 44.ua

Станция "Почайная"

Соседняя с "Оболонью" станция "Почайная" также открылась 19 декабря 1980 года, но сохранила старое название Петровки аж до 2018 года.

Оно было связано с местностью Петровка на Подоле, названной в честь советского политика Григория Петровского.

Почайной же называлась речка, которая также носила имя Иорданская. Кроме того, название "Почайная" упоминается даже в "Повести временных лет" Нестора-летописца.

Станция "Петровка". 44.ua

Станция "Почайная". livejournal.com

Станция "Контрактовая площадь"

Открыта 17 декабря 1976 года, до переименования в 1990 году носила название "Красная площадь". В советские времена это было сугубо советско-московское название. Однако в Киеве эту станцию еще называли Червоний майдан.

"Контрактовая площадь", как теперь называется станция, – это историческое название площади, на которую она выходит. Именно здесь киевские купцы оформляли контракты.

Станция "Контрактовая площадь" ("Красная площадь"). 44.ua

Станция "Майдан Незалежності"

Была открыта 17 декабря 1976 года. Переименовывалась станция дважды. До 1977 года – "Площадь Калинина", а до 1991-го – "Площадь Октябрьской революции".

Первое название связано с именем советского политического деятеля Михаила Калинина, а второе – с названием советской Октябрьской революции.

Станция "Майдан Незалежности" ("Площадь Октябрьской революции"). 44.ua

Станция "Олимпийская"

Ее открыли 19 декабря 1981 года. Первое название станции – "Республиканский стадион" (рядом находился главный стадион Киева).Но в 2011 году ее переименовали в "Олимпийскую" снова-таки в честь стадиона поблизости.

"Станция Олимпийская" ("Республиканский стадион"). 44.ua

Станция "Палац "Украина""

Была открыта 30 декабря 1984 года, но до 1993 года называлась "Красноармейской". Первое название напрямую относится к советской Красной армии. Современное же название объясняется тем, что рядом со станцией находится Дворец "Украина" – большая концертная площадка Киева.

Станция "Палац "Украина"" ("Красноармейская"). 44.ua

Станция "Либедская"

Она также была открыта 30 декабря 1984 года, а переименована – в 1993 году. Старое название станции – "Дзержинская" (в честь Феликса Дзержинского – советского политического деятеля.) Новое же название посвящено Лыбеди – одной из основательниц Киева, сестре Кия, Щека и Хорива.

Станция "Либедская" ("Дзержинская"). 44.ua

Сырецко-Печерская (зеленая) линия

На зеленой линии, которая появилась в 1989 году, из 16 станций была переименована всего одна. Ведь большинство из них открыли уже в 1990-2000-е годы.

Станция "Кловская"

Станция метро "Кловская" до переименования в 1993 году называлась станцией "Мечникова". Это название было присвоено в честь Ильи Мечникова – украинского, российского и французского ученого из Харькова.

"Кловской" станцию назвали благодаря исторической местности Клов (от слова "клов" – вода). По ее территории протекала речка с таким же названием. Также в этом районе расположены Кловский спуск и Кловский дворец.

Станция "Кловская" ("Мечникова"). 44.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинский журналист и исследователь истории Вахтанг Кипиани возмутился из-за засилья российскоориентированных названий улиц в столице государства – Киеве. Особенно его возмутила станция метро "Площадь Льва Толстого".